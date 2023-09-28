انت الان تتابع خبر صدمة مؤلمة للوسط الفني.. وفاة فنان عربي شهير قبل قليل والحزن يجتاح الوطن العربي باكمله لن تصدقوا من يكون!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت نهى، ابنة المخرج أحمد النحاس، وفاة والدها قبل قليل عن عمر يناهز 73 عامًا. وطلبت من الجمهور أن يدعوا لوالدها بالرحمة والمغفرة.

نشرت نهى أحمد النحاس على صفحتها في فيسبوك: "والدي العزيز في ذمة الله.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

تخرج أحمد النحاس من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو في عام 1977. وبدأ مشواره الفني كمساعد مخرج مع العديد من الخريجين أثناء فترة دراسته، بما في ذلك المخرج محمد راضي والمخرج كمال الشخي والمخرج أحمد فؤاد.

احترف أحمد النحاس الإخراج، وكان فيلم "الطائرة المفقودة" هو أول أعماله الإخراجية في عام 1984. وتوالت أعماله ليصل إلى أكثر من 35 عملًا في مجال السينما والمسرح. كما انتقل أيضًا إلى مجال السيناريو وأنتج أكثر من 15 عملًا.

في حقبة التسعينيات، اتجه المخرج أحمد النحاس إلى إخراج الأعمال الدرامية. ومن أبرز مسلسلاته: "الوتد"، "حكايات المدندش"، "الخفافيش"، "سلمى يا سلامة".