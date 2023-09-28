ملاحظات على ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسي"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت المطربة أصالة، أمس مقطع فيديو على طريقة الميدلي من أغاني ألبومها الجديد «لحقت نفسي»، وتضمن الفيديو عدد من الأغاني منهم «فووق» و«لما بنتجاهل» و«الأخبار الحلوة» و«مانجا» و«رجل مثالي» و«مارس إبريل» ومن المقرر طرحهما قريبًا، وتحديدًا في أول شهر أكتوبر المقبل، حسبما أعلنت شركة روتانا مؤخرًا.

تفاصيل وملاحظات على ميدلي أصالة «لحقت نفسي»

سيتم إصدار الألبوم على جزئين كل جزء يضم 6 أغاني دفعة واحدة، وظهر الممثل التركي إسماعيل شيشيلمايز مع أصالة في أحد أغنياتها.

وقدمت أصالة في الفيديو أجواء مختلفة، في سرد قصص أغاني الألبوم، فجمعت بين جو الأبيض والأسود والكلاسيكي، وأيضًا بين الألوان المبهجة والراقصة، بما يتماشى مع مضمون كل أغنية من الألبوم، كما كشفت عن بعض ملامح الأغاني، فمنها أغاني درامية حزينة، وأخرى إيقاعية ورومانسية، وأيضًا أغاني تراثية، وأغاني أخرى باللهجة المصرية، كما استخدمت عدة تساؤلات ورسائل وقصص في تعليقها على كل أغنية في الألبوم، وهذا الأمر جعل الجمهور مشتاقًا إلى الألبوم.

ترويج أصالة للألبوم



وروجت أصالة للألبوم من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، معلقة:"الفنً عالم رحب، وطن حبيب، أهداني كلّ اللي بحلم يكمّل معي بهالحياة.. شغف ممتع حلمّ متجدّد تتجدّد معه أيامي.. تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي ونروح مشوار حلو مع صولا زينت لكم المكان بكلّ شي زينة.. بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم".

ما هي آخر أعمال أصالة؟

ويذكر أن آخر أعمال أصالة هو دويتو «الحب الأبدي»، مع الفنان ماجد المهندس، التي أطلقته مؤخرًا شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وجاءت الأغنية من كلمات الشاعر فائق حسن، ألحان محمود خيامي، وتوزيع مدحت خميس.

كلمات أغنية «الحب الأبدي»:-

إنتي الحب الأبدي وروح الروح

بنظرة واحدة بيه تردي الروح

إيدي بإيدك وين نروح نروح

إنت أماني وعوضي من الأيام

بس بحضنك أقدر أغفى وأنام

حبك جنة وأحلى من الأحلام

هو هذا حب حياتي اللي أتمناه

يا طعم الغرام وعطره ومعناه

أدفع عمري كله حتى أعيش وياه

أول مرة أعيشه هالإحساس

عاشق من أطرافي لحد الراس

مثل الهوى أحتاجه إنتي الأنفاس

إنت جناحي وبيك أتمنى أطير

بدونك والله ما حس إني بخير

أني بحضنك واللي يصير يصير