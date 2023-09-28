انت الان تتابع خبر حفل زفاف سميرة سعيد بعمر الـ 65 عام على فنان مصري شهير يحرق الوسط الفني ويتصدر الترند!! لن تتخيل من هو العريس!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر خبر زواج النجمة المغربية سميرة سعيد من الفنان المصري عمرو مصطفى عنوان محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي. أثار هذا الخبر صدمة المتابعين الذين اعتبروا أن هذا الزواج غير مناسب من حيث العمر. ومع ذلك، قام البعض بتهنئتهما وتمنوا لهما زواجًا سعيدًا.

بعد الضجة التي أحدثها هذا الخبر، خرج عمرو مصطفى عن صمته ونفى ما تردد حول هذا الزواج خلال حضوره في برنامج "أجمد 7". أكد أن هذا الزواج مجرد شائعة وأوضح أن سميرة سعيد هي حبيبته ولكنها أخته وصديقته، وأشار إلى أن هناك أشخاصًا يحاولون محاربته بالشائعات.

وأضاف النجم المصري، أن هناك أشخاصًا اخترعوا هذه الشائعة لإزعاجه ومحاربته بسبب نجاحه وعمله. وفي سياق آخر، أعلن عمرو مصطفى ورامي صبري تصالحهما بعد الخلاف الذي حدث بينهما بسبب لحن أغنية "يمكن خير". وأكد عمرو مصطفى أن رامي صديق له على المستوى الشخصي وأنه لو ارتكب خطأً بحقه سيعتذر ويكون فخورًا بنفسه. واستغرب من الهجوم الذي تعرض له من الجمهور ووصفهم بالمغرورين، مؤكدًا أنه لم يستحق هذا التطاول.



أكد الملحن المصري أن الموضوع تصاعد بسبب ما جاء في برنامج "نجوم إف إم"، وأبدى انزعاجه عندما تم حجب الأغنية عنه على موقع "يوتيوب". ولكنه أعرب عن سعادته بنجاح رامي صبري وأي فنان مصري آخر، وأكد أنه سيقف بجانب رامي في حال واجه أي أزمة.



وأضاف مصطفى أنه لن يقوم برفع قضية قانونية، وسيقوم بإعادة نشر الأغنية على قناته الخاصة لأنه يحب رامي، ولكنه لن يتراجع في مجال الموسيقى.