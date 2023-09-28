قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة لفيلم" الخميس إللي جاي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد دور العرض السينمائية، خلال الفترة المقبلة لاستقبال فيلم “الخميس إللي جاي”، وذلك بعدما قام عدد كبير من طاقم العمل بمشاركة البوسترات الدعائية للفيلم، لذا يرصد “دوت الخليج الفني” في السطور التالية أبرز المعلومات الخاصة بالفيلم.

ما هي تفاصيل شخصية حسام داغر في فيلم “الخميس إللي جاي”؟

يجسد الفنان حسام داغر خلال الأحداث شخصية شاب يستعد للزواج، ويقام حفل زفافه يوم الخميس، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازاي حول قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله ويتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

تفاصيل عن فيلم “الخميس إللي جاي”



يضم بوستر الفيلم 15 فنان، كان قد انتشر مؤخرًا عدة صور العمل، وظهرت الفنانة مي كساب في بعض الصور، وهي ترتدي فستان زفاف، وتصفف شعرها على طريقة الأربعينيات، كما ظهر الفنان عمرو عبدالجليل وهو يرتدي الطربوش.



من هم طاقم عمل فيلم "الخميس إللي جاي"؟



فيلم "الخميس إللي جاي" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

نشاط فني لعمرو عبد الجليل



وفي سياق آخر، يعيش عمرو عبد الجليل حالة من النشاط الفني، حيث وتعاون خلال هذا الموسم مع النجم تامر حسني في فيلم “تاج”، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال الدور الذي قدمه خلال الأحداث، بالإضافة إلى مشاركته في فيلم “أولاد حريم كريم”، الذي حقق نسب مشاهدة وإيرادات عالية فور عرضه بالسينمات.