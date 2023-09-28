اليوم.. احتفالية الليلة المحمدية بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى

القاهرة - محمد ابراهيم - ينظم مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، اليوم الخميس 28 سبتمبر الجاري، احتفالية الليلة المحمدية في الساعة الثامنة مساءً بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

احتفالية الليلة المحمدية

يأتي هذا الحفل لتقديم المواهب الشابة على مسرح 23 يوليو بمناسبة ذكرى المولد النبوي، تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم غرب ووسط الدلتا ومدير المسرح برئاسة وائل شاهين.

ليلة فنية جديدة بمسرح 23 يوليو في المحلة

يذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، قامت بتنظيم العروض الفنية بمحافظة الغربية، حيث شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة، ليلة فنية غنائية بمصاحبة فرقة كورال الأطفال، بقيادة المايسترو الفنان حسام الشريف.

بدأ الحفل بعزف للنشيد الوطني، فيما قدمت الفرقة الموسيقية باقة من الأغاني الوطنية والدينية،ومجموعة من أغاني عمالقة زمن الفن الجميل، من بينها: “مصر التي في خاطري، رقت عيناي شوقا، حلوين من يومنا والله، القلب يعشق كل جميل، في الكتب قرينا، بنت اكابر، الدنيا ريشه ف هوا، عليك صلاه الله وسلامه، بتناديني تانى ليه، الدنيا ريشه في هوا، سرت الحب، يا رسول الله، انت نور الله فجرا، بيت العز يابتنا”.

" أوبرا عربي" تشعل الأجواء بمسرح ٢٣ يوليو

يذكر أن فرقة "أوبرا عربي" أشعلت مسرح ٢٣ يوليو بمدينة المحلة الكبرى، حيث قدمت برنامج مسرحي غنائي من ذكريات زمن الفن الجميل، تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

قدمت فرقة أوبرا عربي تحت قيادة الفنان المايسترو محمد مصطفى، إسكتشات مختلفة مأخوذة من بعض أغاني المسرحيات والأفلام والبرنامج المصرية بعد إعادة تجديدها وتقديمها في صورة عرض فني غنائي، بهدف إحياء المسرح الغنائي ومحاولة لتطويره واسترجاع الذكريات الفنية، وتعريف النشئ بالهوية الفنية المصرية.

ما الأغاني التي قدمتها الفرقة خلال العرض؟



وخلال العرض قدم نجوم الفرقة العديد من الفقرات التى تنوعت ما بين الاسكتشات المسرحية والفقرات الغنائية من أبرزها أغنية “عايز أروح” من فيلم المليونير"، “قلبي يا غاوي سبع قارات" من فيلم”مطاردة غرامية"، بطلوا دة" من فيلم لعبة الست"، “أغنية خلى بالك من زوزو”من فيلم" خلى بالك من زوزو"، “معانا ريال ”من فيلم" دهب"، "اسكتش ساعة لقلبك"، “السبوع” من فيلم" الحفيد"، أغنية الحلو في الفراندة من فيلم" لحن الوفاء".

كما تم تقديم العديد من السوليستات الغنائية " أبرزها أغنية تتر مسلسل حديث الصباح والمساء، ترنيمة ايزيس القرعونية، ياتجبلى شوكلاته، على ورق الفل دلعني، أما انت جرئ والله.