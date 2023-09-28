ياسمين رئيس توشك على الانتهاء من تصوير "الفستان الأبيض"

القاهرة - محمد ابراهيم - أوشكت رحلة ياسمين رئيس على الانتهاء تصوير فيلمها الجديد "فستان أبيض"، حيث كثفت المخرجة جيلان عوف ساعات التصوير لتصل لـ 12 ساعة يوميا وذلك للانتهاء من تصوير العمل كاملًا خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات النهائية استعدادًا لطرحه بدور السينما، ومن المتوقع أن يطرح مطلع العام المقبل.



ما هي تفاصيل شخصية ياسمين رئيس بالفيلم ؟



تجسد ياسمين رئيس، خلال أحداث الفيلم دور فتاة من حي فقير تعمل بمطعم وجبات سريعة، وتستعد للزواج، لكن يتلف فستان زفافها في يوم زفافها، لتخوض رحلة البحث عن فستان آخر مع ابنة خالتها،ويشارك في بطولة فيلم "الفستان الأبيض" عدد كبير من الفنانين أبرزهم ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، والعمل من إخراج وتأليف جيلان عوف.

ما العمل الذي جمع ياسمين رئيس بالفنان أحمد خالد صالح قبل الفيلم؟

ولم يكن فيلم "الفستان الأبيض" التعاون الأول الذي يجمع بين الفنان أحمد خالد صالح والفنانة ياسمين رئيس، حيث اجتمعا في مسلسل "60 دقيقة" المكون من 9 حلقات، وظهر أحمد أثناء العمل كضيف شرف، تم عرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية عام 2021



ما هي آخر أعمال ياسمين رئيس؟

يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم "أنا لحبيبي" والتي قامت ببطولته بالاشتراك مع الفنان كريم فهمي، والذي طرح في فبراير الماضي، وحقق نجاحًا هائلًا فور عرضه في دور السينما المصرية،و تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى ولكن تواجه الكثير من الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة.