نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. توزيعات موسيقية لوحيد ممدوح على أكبر مسارح الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد غياب يحي مساء السبت عازف الجيتار وحيد ممدوح أولى حفلاته بالأردن والتي تقام تحت رعاية مكرم مصطفى القيسي وزير السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بمسرح المدرج الروماني، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الأردن، الحفل يقام بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.



تصريحات وحيد ممدوح

وأكد وحيد ممدوح في بيان صحفي له أنه سعيد بتقديم هذا الحفل الضخم في بلده الأردن والتي يعود لها لتقديم العديد من التوزيعات الموسيقية الجديدة لعدد من المؤلفات التي سيقوم بتقديمها مابين أغاني قديمة وحديثة من مصر والخليج ومن الشام، وذلك على أكبر مسرح بالعاصمة عمان والذي يقع في وسط البلد، خاصةً وأن الحفل الأخير الذي قدمه كان منذ مايقرب من 11 عامًا تقريبا، والحفل بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق.



وقال ممدوح:" منذ فترة طويلة، وأنا أقوم بالتحضير لبرنامج الحفل ليكون مميز وشيق للجمهور، ويرضي جميع الأذواق التي ستكون حاضرة للحفل، لأقدم مجموعة من الألحان المميزة لعدد من عمالقة التلحين والغناء في الوطن العربي مثل عبدالحليم وشادية، وهناك الكثير من المفاجأت في الحفل وأعتقد إنها ستعجب الجمهور الأردني".



مشاركة وحيد ممدوح في احتفال اليونسكو

ويذكر أن وحيد ممدوح شارك في الاحتفال الذي أقامته اليونسكو بمناسبة احتفال الأردن بمرور 72 عامًا على انضمامه لليونسكو و50 عامًا على اتفاقية التّراث العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي أقيمت تحت رعاية السفارة الأردنية في باريس، وبحضور سفير دولة الأردن في فرنسا مكرم القيسي، ووزير السياحة الأردني نايف الفايز، والسفير المصري بباريس علاء يوسف إلى جانب عدد كبير من سفراء الدول العربية والأجنبية.



كما شارك وحيد ممدوح مؤخرًا في تنظيم ورشة لتعليم أساسيات العزف على الجيتار، باستديوهات مرواس، بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الموسيقى، بمشاركة عدد كبير من عاشقي ومحبي الجيتار، الورشة التي استمرت قرابة 3 أيام متواصلة، وقام ممدوح بمنح واحدة من المشاركات في الورشة جيتار مميز من احد جهات الصنع الاسبانية الشهيرة تقديرًا لموهبتها ولتشجيعها على الاستمرار.



من جانبه قال وحيد ممدوح: "أهنىء الشباب السعودي على تنظيم مثل هذه الورش، سعيد بتواجدي وسط هذا الكم من الخبراء الموسيقيين الكبار، وفي رأيي أن آلة الجيتار مظلومة مجرد التفكير في تعليمها أمر مهم جدًا ويعني بالنسبة لي الكثير، تضم موهوبين على درجة قوية من الموهبة في العزف على آلة الجيتار كونها ليست للمبتدئين وإذا استمروا في الورش سوف يحققوا نجاح جيد".

من هو وحيد ممدوح؟



وحيد ممدوح بدأ بالعزف على الجيتار في سن صغيرة خلال إقامته بالقاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن في العام 1991 حيث حصل على دبلومة من المجلس الأعلى للموسيقى في الأكاديمية الملكية البريطانية في الجيتار الكلاسيكي، بالإضافة إلى كونه سفير بمنطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع للجيتارات في العالم «Alhambra» في إسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا، كما شارك بالعزف مع معظم المطربين منهم: وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، محمد عبده، نبيل شعيل، نانسي عجرم، وشيرين عبدالوهاب.