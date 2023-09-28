نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد يوسف ينشر كواليس جديدة من فيلم "الإسكندراني" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل فريق عمل فيلم “الإسكندراني”، بعيد ميلاد المخرج خالد يوسف أثناء كواليس العمل، ونشر خالد يوسف صورًا من الاحتفال، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور خالد يوسف

وعلق خالد يوسف على الصور قائلًا:" من حسن الطالع إن احتفل بعيد ميلادي وسط أجواء من البهجة بمولد سيد الخلق صلي الله عليه وسلم،وفي لوكيشن تصوير فيلم الإسكندراني".

ماذا قال خالد يوسف عن احتفاله بعيد ميلاده في لوكيشن فيلم “الإسكندراني ”؟

وتابع:" لو سألت عن أحب الأماكن التي اتمني أن احتفل فيها دائمًا بعيد ميلادي سأقول وبلا تردد لوكيشن التصوير ذلك المكان الذي يجتمع فيه مجموعة من المبدعين ليقدموا عملًا فنيًا يبقى صامدًا في وجه الزمن، لو احسنوا صنعه،

ولا تنطبق عليه دورة الحياة من ميلاد وموت، الفن هو ميلاد بلا موت".

ماذا قال خالد يوسف عن زينة؟

وفي سياق آخر، أعرب المخرج خالد يوسف في لقائه بأحد البرامج الفنية عن سعادته بعودة تعاونه مع الفنانة زينة خلال فيلمه الجديد الإسكندراني، المأخوذ عن وراية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، مؤكدًا أنها تصب كامل تركيزها على العمل، ولم تختلق المشكلات كما أشيع عنها خلال الفترة الماضية.

وقال خالد يوسف: زينة أنا بشوفها ممثلة مهمة جدًا، وما يُقال عن إن في مشاكل بتحصل انا مبشوفهاش كده خالص، وبصراحة شديدة لما اشتغلت معاها في كارما مفيش ربع مشكلة عملتها، ولا مع فريق العمل ولا في المناخ ولا شخصيتها، وهي مجتهدة جدًا ومكرسة وقتها للعمل ومركزة جدًا.. مفيش أي حاجة من اللي بيقولوها دي شوفتها على زينة، علشان كده أنا متحمس أشتغل معاها تاني.



تفاصيل شخصية زينة في فيلم الإسكندراني



ومن ناحية أخرى، سبق ووكشفت الفنانة زينة تفاصيل شخصيتها في فيلم الإسكندراني، حيث قالت في تصريحات صحفية لها:"اسم الشخصية قمر، وقمر هي بنت إسكندرانية جدعة وحياتها ظالمة، يعني فيه ظلم هنا في الشخصية،وظلم مشاعر وخداع وكدب وخلينا نشوف الفيلم، وأي عمل بيبقى مسئولية وباخد كل عمل بمسئولية، وهقدم شخصية كلها على بعضها مختلفة".

من هم أبطال فيلم “الإسكندراني”؟

فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته النجم أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.