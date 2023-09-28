نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت رعاية الأميرة منى الحسين.. الأردن يشهد أكبر إنتاج أوبرا في عاصمته عمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم مهرجان عمان للأوبرا في نسخته الخامسة الأوبرا العالمية الشهيرة عايدة، على خشبة مسرح أكاديمية عمان ببطولة زينة برهوم في دور عايدة من الأردن، ريكاردو جاتو في دور راداميس، فيديريكو دي أنتوني في دور ملك مصر من إيطاليا، كريستينا ديل باريو في دور أمنيريس من إسبانيا،ومن ضمن الأدوار المشاركة السوبرانو الأردنية تاليا غوشة وسارة بركات والتينور الأردني غرازيانو عيسى وعبد الله الكيالي ورجا عتقي والعديد من الفنانين العالميين الآخرين.

بمرافقة كورال الأوبرا، عايدةالعالمي وأوركسترا مونفيراتو الكلاسيكية بقيادة كلاوديو موربو وإخراج فابيو بونكوريه.

معلومات عن برنامج مهرجان عمان للأوبرا

رؤية زينة برهوم، مؤسسة مهرجان Amman opera festival هي بناء قواعد صلبة لثقافة الأوبرا في المملكة لتكون جهود متنامية ومستمرة في الأردن، يهدف المهرجان أيضًا إلى إشراك المجتمع المحلي وإحداث تأثير على المستوى الثقافي والتعليمي بالإضافة إلى بناء جسر بين الثقافات المختلفة من خلال اللغة العالمية،الموسيقى.

تفاصيل برنامج عمان

برنامج Amman Opera Festival التعليمي "عين على الموسيقى في التعليم" والذي سيتم تنفيذه هذا العام من خلال ورشة عمل مفتوحة للطلاب بالتعاون مع أكاديمية عمان ومؤسسة دروزة، وسيتم إجراؤه للتوعية بأهمية التعليم الثقافي والمسرح واهمية تاريخ الاوبرا والموسيقى. مما سيساهم بدوره كبرنامج تعليمي، في اكتشاف مواهب جديدة، وبتوفير منصة للفرص المهنية للمهتمين بهذا المجال في الفنون المسرحية وعالم الأوبرا الواسع والرخيم.

علاوة على ذلك، يقوم المهرجان بتفعيل تعاونه الإنساني هذا العام من خلال مؤسسة المهرجان، زينة برهوم، وهي احد سفراء برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث سيتم تعيين خياطين من خلال UNWFP من المجتمع المحلي اللاجئين لمساعدة مدير أزياء الأوبرا في تحضير أزياء العرض لمغنيين الأوبرا والممثلين في الأوبرا.

مهرجان عمان للأوبرا

احتفل مهرجان عمان للأوبرا، بعد انطلاقته عام 2017 بعرض أوبرا لا ترافياتا وتأكيد وجوده كأول مهرجان للأوبرا في العالم العربي، بثلاثة عروض أخرى في 3 مسارح مختلفة في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، بما في ذلك قصر الثقافة، الذي احتضن لا بوهيم في عام 2018، وحلاق إشبيلية في عام 2019، ولا ترافياتا والتي كانت نهضة المهرجان بعد كوفيد، في عام 2022 على خشبة مسرح اكاديمية عمان.