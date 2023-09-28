فيلم "الصف الأخير" يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة ال٣٩ لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط والتي تقام في الفترة ما بين ١ ل ٥ أكتوبر.

طاقم عمل فيلم" الصف الأخير "

فيلم" الصف الأخير" من إنتاج شركة Victoria Film وبطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

أحداث فيلم" الصف الأخير "

وتدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.

‏نبدة عن شركة Victoria Film

فيلم الصف الأخير

Victoria Film هي شركة إنتاج متكاملة ومتخصصة في صناعة وإنتاج الأفلام، تأسست عام 2017 على يد المخرج والمنتج شريف محسن، وتهدف الشركة لتقديم أعمال متميزة تعكس الرؤية الفنية المختلفة للحياة، وذلك مع الموازنة بين الجودة والمحتوى، وفي عام 2019 أنتجت الشركة أولى أعمالها وهو الفيلم القصير "أزرق مش قاتم" الذي شارك في مهرجان شنغهاي للأفلام القصيرة عام 2021، وفي عام 2022 شارك في مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة ومهرجان روتردام للفيلم العربي، وفي عام 2020 أنتجت الفيلم الروائي الطويل "يوم في القاهرة"، والفيلم الوثائقي "صدى صوت" الذي يعرض أحداث حى الشيخ جراح بغزة، والتي دامت 11 يوم، وفاز بجائزة التنويه الشرفي في مهرجان جنوب شرق آسيا للأفلام قصيرة.



آخر أعمال بيومي فؤاد

يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد هو فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

أحداث فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

وتدور أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" هو فيلم دراما كوميديا سوداء، ويحكي خلاله قصة شخص يدعى حسن حارس الأمن، وهو يعيش حياة فقيرة مع والدته، يرغب في السفر خارج البلاد وذلك عن طريق الانضمام لفريق كرم القدم للمكفوفين في إحدى بطولات مباريات كأس العالم في دول أوروبا، ولكنه يقرر أن يتظاهر بأنه لاعبا ضعيف البصر، ويلتقي في هذه الرحلة بعدد من الشخصيات والفتيات منها صحفية شابه تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم تحديدًا بحسن، ويلتقي أيضًا بمدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة إلى جانب أصدقائه الذين يشاركون في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق وذلك على أمل أن يوفر لهم تذكرتهم للحياة والكثير من الفرص.