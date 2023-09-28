انت الان تتابع خبر ديمة قندلفت تخرج عن صمتها وتشعل الجمهور بهذه التصريحات.. اول مرة لي كانت مع هذا الفنان المشهور!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تستعد الفنانة السورية ديمة قندلفت للمشاركة كموديل في أغنية السلطان جورج وسوف بعنوان "نجم عالي". وقد نشر جورج وسوف مقطع ترويجي للأغنية على حسابه في "إنستغرام"، وكشف عن بعض المشاهد من الفيديو المصور الذي تظهر فيه قندلفت. وعبرت قندلفت عن حماسها للعمل الجديد وكتبت "قريباً مع السلطان... سلطان العاشقين". وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حماسهم لمشاهدة العمل الجديد، وأشادوا بصوت جورج وسوف وأدائه المؤثر.

ويُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها جورج وسوف لنجوم الفن في أعماله الغنائية، حيث سبق وشارك الفنانين السوريين عابد فهد وعبدالمنعم عمايري في كليب أغنيته "بيتكلم عليا"، والذي صور على شكل فيلم درامي قصير، وشاركتهما البطولة النسائية الفنانة اللبنانية زنية مكي.