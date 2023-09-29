نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمان خان يطرح الإعلان التشويقي الرسمي لـ Tiger 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم سلمان خان الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد المنتظر Tiger 3، بتاريخ امس الأربعاء 27 سبتمبر، ليعود من جديد لشخصيته الناجحة من فيلم الحركة المميز.

ونقل موقع انديا توداي، المقطع التشويقي القصير للفيلم، الذي تحدد رسميا طرحه في أحد مواسم الاحتفالات الهندية الشعبية.

Tiger 3

مواجهة مرتقبة ؟

كشفت مصادر مطلعة من داخل بوليوود عن مفاجأة، بانطلاق العمل على فيلم جديد يشهد مواجهة بين نجمي بوليوود شاه روخ خان وسلمان خان.

ووفق موقع "انديا توداي"، انطلق العمل على فيلم بعنوان Tiger vs Pathaan يظهر خلاله شاه روخ خان في شخصية فيلم باثان، في مواجهة سلمان خان مجسدا لشخصية "تايجر".

والفيلم ينطلق تصوير مشاهده رسميا في مارس عام 2024 المقبل، مع تحديد موعد طرحه في السينما في وقت لاحق.

موعد طرح فيلم Dunki

وكان قد كشف النجم الكبير شاه روخ خان عن أن موعد طرح ثالث عمل سينمائي له لعام 2023، سيكون بحلول فترة اعياد الكريسماس نهاية العام الجاري.

ووفق ما ذكر موقع انديا توداي، اعلن شارو عن موعد طرح فيلم Dunki في موسم احتفالات الكريسماس، خلال حدث ترويجي للفيلم.