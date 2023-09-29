نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا أثارت سميحة أيوب الجدل وتصدرت الترند؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنقلبت مواقع التواصل الإجتماعي رأسا على عقب، وتصاعدت الأمور إلى غضب الاهالي فورا الاعلان عن إضافة الفنانة القديرة سميحة أيوب إلى منهج ستة ابتدائي من ضمن الشخصيات المؤثرة، وانقسمت الاراء ما بين مؤيد ومعارض

يبرز الفجر الفني أبرز تعليقات الجمهور حول إضافة سميحة أيوب إلى منهج ستة ابتدائي.

ومن جانبه علق أحد المتابعين على السويشيال ميديا: الفنانة سميحة أيوب في شخصيات مؤثرة! مفيش مشكلة تضرب بها المثل في نجاحها في مجالها بإصرارها بعزمها لكن مؤثرة في مجال في مجالات أهم وأنفع منه؟ طيب فين نماذج لأبطال حرب ١٩٧٣ المجيدة؟ نعرف أولادنا بهم وبدورهم العظيم وبطولاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن، طيب حضرتك فين المهندس صلاح عطية رحمه الله مثلًا؟ طيب فين النماذج المؤثرة في العلم والمعرفة؟ طيب فين علوان أبو البكري في ذئاب الجبل.



فيما أؤيد شخص آخر قائلا، سواء اتفقت أو اختلفت فهي رائدة في مجالها، دي لقبت بسيدة المسرح العربي.

شاهد رد سميحة أيوب بعد قرار دراستها في منهج ابتدائي



وعلى صعيد آخر، كشفت الفنانة سميحة أيوب بأنها أخطرت بدراسة سيرتها في المدارس، معربة عن سعادتها وتمنيها بأن يتم اتخاذ نفس الخطوة مع فنانين آخرين يتمتعون بمسيرة وتاريخ مشرف وتدريس سيرهم الذاتية في كل المناهج.

وأضافت سميحة أيوب أن ذلك كان متبعًا من قبل، مشددة على أهمية تواصل الأجيال والتعريف بالفن المصري، بل يكون أيضًا مادة أساسية في التعليم بجانب الفلاسفة، العلماء، المفكرين، والمثقفين.



وجاء في مقرر الصف السادس الابتدائي المعلومات التالية عن سمحية أيوب وأهم إنجازاتها وهي:

شاركت في أكثر من 200 عمل.

الأدوار التليفزيونية: دور الفتاة الخجولة الهادئة في المسلسل الإذاعي سمارة- ودور الحماه الطيبة المتفهمة في المسلسل التليفزيوني إجازة مفتوحة.

الأدوار السينيمائية: دور الجدة المتحكمة في فيلم تيتة رهيبة.

الأدوار المسرحية: كان اهتمامها الأكبر بالمسرح مثل مسرحية يا سلام سلم الحيطة بتتكلم، حيث لعبت دور امرأة عادلة ومحقة- مسرحية الناس اللي في الثالث.

التمثيل الصوتي: المسلسل الكرتوني المسلمون والإسلام، الذي يثقف الأطفال عن الإسلام وتاريخه- أوبريت بنت عربي.