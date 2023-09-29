نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضور مميز لنجمات هوليوود في عرض Dior بباريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد العرض السنوي لأزياء الخريف من علامة الازياء العالمية ديور، مشاركة مجموعة مميزة من النجمات الشباب م هوليوود، اللائي حرصن على الحضور للمشاركة في العرض الجديد المميز.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من مشاركة نجمات بالعرض، كان منهن النجمة الكبيرة تشارليز ثيرون، والنجمة جينفر لورانس، كضيوف ضمن الحضور.

عرض Dior

نجمات Dior

وسبق أن عادت النجمة نتالي بورتمان للظهور بعد غياب، خلال اجرائها لجلسة تصوير جديدة لحملة دعائية مخصصة لعلامة ديور العالمية.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي اجرتها نتالي للعلامة العالمية للازياء والموضة، على أحد الشواطئ بمدن اسبانيا الساحلية، وكانت في اطلالة حمراء انيقة.

ما بعد الانفصال

وكانت قد عاشت مؤخرا النجمة نتالي بورتمان مشكلات في حياتها الزوجية، بعد اكتشاف دخول زوجها في علاقة مع سيدة اخرى، ما ادى لسعي تالي لإنهاء ارتباطها بزوجها الذي استمر لمدة 11 سنة.

ومنذ هذه الحادثة، ظهرت نتالي في كافة المحافل الرسمية دون ارتدائها لخاتم الزواج، معلنة نهاية علاقتها بزوجها بعد انجابهما لـ أليف في سن الـ 12 عام، وأماليا في سن السادسة.