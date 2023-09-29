انت الان تتابع خبر أخيرا وبعد طول إنتظار... نيرمين الفقي تنهي سنين العزوبية بزفاف أسطوري فخم من هذا الفنان الوسيم. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تألقت الفنانة الجميلة نيرمين الفقي في ظهورها الأخير أثناء قضاء عطلتها الصيفية على شاطئ إحدى المدن الساحلية. لفتت الأنظار بجمالها وأناقتها، ولم يمر وقت طويل حتى بدأت تتلقى طلبات الزواج من عشاقها.

نشرت نيرمين الفقي صورها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وظهرت فيها خلال عطلتها الصيفية على شاطئ إحدى المدن الساحلية. وكانت ترتدي فستانًا قصيرًا ملونًا، ما أثار إعجاب متابعيها وجمهورها.

لم يتوقف إعجاب الجمهور عند الثناء على جمال نيرمين الفقي، بل تجاوز ذلك إلى طلبات الزواج منها. تلقت الفنانة العديد من التعليقات التي تغازلها وتعبر عن رغبة بعض المعجبين في الارتباط بها.

على الرغم من كثرة التعليقات والطلبات، قررت نيرمين الفقي تجاهلها وعدم الرد عليها. اكتفت بنشر الصور والتمتع بعطلتها الصيفية دون أن تتدخل في هذه الأمور الشخصية.

يذكر أن نيرمين الفقي شاركت في الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" الذي عُرض في عام 2022. جسدت شخصية مهمة في العمل بجانب نخبة من نجوم الفن مثل سوسن بدر وسيد رجب ومدحت صالح وولاء الشريف ومحمود حجازي. المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

تنتظر الفنانة نرمين الفقي بفارغ الصبر عرض مسلسلها الجديد "بعد النهاية". يشاركها في بطولة هذا العمل نخبة من النجوم المشهورين مثل أحمد سعيد عبدالغني، ريهام سعيد، هالة صدقي، عمرو عبدالعزيز، علاء مرسي، وصبري عبدالمنعم. يتميز المسلسل بقصة مشوقة ومثيرة، حيث تمت كتابته بواسطة الكاتبة الموهوبة فداء الشندويلي وسيتولى إخراجه المبدع وائل فهمي عبدالحميد.