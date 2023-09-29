القضاء الكويتي يصعق الجميع وينشر مقطع فيديو لفاطمة المؤمن أثناء كلامها مع القاضي من خلف القضبان ... اتفرج ما قاله لها جعلها تنهار من البكاء!!

انت الان تتابع خبرالقضاء الكويتي يصعق الجميع وينشر مقطع فيديو لفاطمة المؤمن أثناء كلامها مع القاضي من خلف القضبان ... اتفرج ما قاله لها جعلها تنهار من البكاء!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت اسم الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن منصات التواصل الاجتماعي بعد الأزمة الأخيرة التي تسببت فيها بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث سير مروع أصبح معروفًا إعلاميًا بـ "حادث الفاشينستا".



وقضت محكمة الجنح في الكويت بمواصلة حبس المتهمة وتوجيه عشر تهم إليها، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقًا لحساب المجلس على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).



وأوضح المحامي الكويتي مشاري الطويل، محامي دفاع المصاب يوسف المطيري في حادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، تفاصيل مثيرة عن أول جلسة محاكمة.

وقال الطويل فيما يتعلق بمحاكمة الفاشينستا: "حضرنا اليوم ممثلين عن المصاب يوسف المطيري في حادثة الفاشينستا. وادعينا مدنيًا بالتعويض المؤقت 5001 وطلبنا من المحكمة تأجيلًا لسداد الرسم ولتصوير الملف".

وأشار الطويل إلى أن المحكمة واجهت المتهمة بالعديد من التهم، بما في ذلك تجاوز إشارة حمراء والقيادة بحالة سكر والسرعة فوق المحددة.



وأكد المحامي الكويتي أن كل ما تم تداوله في الأيام الماضية لإثارة الرأي العام ومحاولة توجيهه بأي شكل من الأشكال هو مجرد شائعات وادعاءات، ردًا على الشائعات المتداولة حول القضية.



تهم فاطمة المؤمن

تم توجيه عديد التهم للفاشنتيستا الكويتية

وأشار إلى أن ملف القضية في الأيام الماضية كان بحوزة المحكمة ولم يتحصل أي شخص على نسخة أو معلومات. مشددا على أن ما يتم تداوله من شائعات محاولة لتوجيه الرأي العام.وكانت شقيقة فاطمة، المحامية مريم المؤمن، قد ادعت أن القضية لا يوجد فيها أي مخدرات. سواء تعاطياً أو حيازة.



تهم الفاشينستا الكويتية

ووجهت الأجهزة الأمنية في الكويت لـ “فاطمة المؤمن” 10 تهم وهي “القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة. تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.



كما شملت تهم فاطمة المؤمن قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول. قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة. التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير. إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.