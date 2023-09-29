انت الان تتابع خبر علاقة سرية تجمع بين نسرين طافش واحمد ابو هشيمة..والفستان هو الدليل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها بمجموعة صور جديدة لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وقد أبهرت نسرين طافش الجميع بفستانها الجذاب باللونين البني والأسود، الذي كشف عن جمالها ورشاقتها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين على ماكياج بألوان ترابية ناعمة لإبراز جمال عيونها، واختارت أحمر شفاه بيج ناعم لإبراز أنوثتها.

وتركت نسرين طافش شعرها البني الطويل منسدلاً بطريقة ناعمة وجذابة، مع رفع بعض الخصلات لتسليط الضوء على جمالها.

وأعلنت نسرين طافش عن انفصالها للمرة الثانية من خلال خاصية الستوري، حيث قالت: "تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية".

آخر أعمال نسرين طافش هو فيلم "أخي فوق الشجرة"، الذي تم عرضه في يناير 2023 في جميع سينمات مصر والوطن العربي. يتناول الفيلم قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، حيث يتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي. ويشارك في العمل نجوم كبار مثل رامز جلال وتارا عماد وحمدي الميرغني ويزو ومحمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.