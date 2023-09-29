كريس هيمسورث يكشف عن هوية أكبر معجبيه

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك النجم كريس هيمسورث متابعيه صورة لابنته اثناء مشاهدتها لأحد اجزاء افلام ثور، معبرا عن سعادته لكونها من أوائل الداعمين له فيما يقدمه من اعمال سينمائية.

ونقلت ديلي ميل، المقطع الذي قام هيمسورث بنشره لابنته، وقام بالتعليق عليه قائلا، أن مشاهدتها للفيلم كان من اختيارها بنسبة 100%.

ولفيلم اتضح إنه الجزء الثالث من سلسلة افلام thor الناجحة، وظهرت ابنة هيمسورث اثناء تنقلهم على متن طائرة.

كريس هيمسورث رفقة ابنته

جديد أسرة هيمسورث

وكانت قد فاجأت شبكة نتفليكس عشاق مسلسل The Witcher بالإعلان عن نهاية تعاونها مع النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية "جيرلات أوف ريفيا" بعد الموسم الثالث.

ووفق بيان رسمي لنتفليكس، الاختيار وقع على الممثل الشاب ليام هيمسورث، ليحل محل النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية صائد الوحوش الشهير بداية من الموسم الرابع.

ممثل جديد لدور بارز

وعبر منشور له على حسابه الخاص على موقع انستجرام، اعلن الممثل الشاب ليام هيمسورث عن أنه سيجسد شخصية بطل مسلسل The Witcher بداية من الموسم الرابع، الذي لم ينطلق تصويره حتى الآن.

وقبل ليام، قدم النجم هنري كافيل شخصية "جيرلات اوف ريفيا" في الموسم الأول والثاني، ومن المقرر ظهوره ايضا في الموسم الثالث الذي انتهى تصويره رسميا.