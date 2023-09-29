لقطات مسربة تكشف دعم زوجة هيو جاكمان له قبل أيام من إعلان الطلاق

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت لقطات مسربة من موقع تصوير مشاهد فيلم "ديد بول 3"، للنجم كريس هيمسورث، تظهر به زوجته التي سبق وأعلن عن انفصاله عنها بعد ما يقرب من 26 عام من الزواج.

ووفق صحيفة ديلي ميل، اللقطات تكشف عن أن الثنائي كانا على وفاق قبل ايام قليلة من الاعلان عن الطلاق بشكل رسمي، ما يضحض كافة التكهنات التي اثيرت بشأن اسباب الانفصال.

لقطات من موقع تصوير “ديدبول 3”

إعلان الانفصال

وكان قد اعلن النجم هيو جاكمان عن انفصاله عن زوجته ديبورا لي فورنس، بعد استمرار زواجهما لمدة تصل لـ 27 عام، على الرغم من فارق السن بين الثنائي الذي يزيد عن 10 سنوات.

ووفق ديلي ميل، خرج الثنائي ببيان اعلامي رسمي، اعلنا من خلاله عن إنه قد حان الوقت لان يذهب كل منهما في رحلته الخاصة.

وحسب مصادر مقربة من الثنائي، أن سبب الانفصال كانت بوادره مع فترة انتشار جائحة كورونا، في هذا التوقيت انطفئت شعلة الحب بين الثنائي وانقلبت لمجرد صداقة، ما دفعهما لاتخاذ قرار الطلاق رسميا.

انفصال نتالي بورتمان

أيضا، وكانت قد عاشت مؤخرا النجمة نتالي بورتمان مشكلات في حياتها الزوجية، بعد اكتشاف دخول زوجها في علاقة مع سيدة اخرى، ما ادى لسعي تالي لإنهاء ارتباطها بزوجها الذي استمر لمدة 11 سنة.

ومنذ هذه الحادثة، ظهرت نتالي في كافة المحافل الرسمية دون ارتدائها لخاتم الزواج، معلنة نهاية علاقتها بزوجها بعد انجابهما لـ أليف في سن الـ 12 عام، وأماليا في سن السادسة.