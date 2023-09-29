بوبي ديول يطرح الصورة الأوله له من فيلم Animal

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم بوبي ديول الصورة الأولى له، للشخصية التي سيجسدها ضمن احداث فيلم "Animal " إلى جوار رانبير كابور.

ونقل موقع "إنديا توداي"، صورة ترويجية نشرها بوبي لشخصيته من الفيلم، وكان وجهه ملطخا بالدماء، عبر صفحته الرسمية على موقع أنستجرام.

بوبي ديول

الفيلم الأكثر دموية

،تنبأ الخبراء في مجال سينما بوليوود، أن يكون فيلم Animal الجديد للنجم رانبير كابور، الفيلم الاكثر دموية الذي سبق وأن طرح لرانبير في مسيرته المهنية.

ووفق "انديا توداي"، الفيلم الذي من المقرر ان يطرح في الأول من ديسمبر المقبل، سيكون الاكثر دموية لما سيحتويه من مشاهد عنف لم تشهدها بوليوود من قبل.

مشاركة أنيل كابور

وكان قد أعلن نجم بوليوود القدير أنيل كابور عن شخصيته من فيلم Animal للنجم رانبير كابور، بنشره لصورة من الشخصية التي سيجسدها بالفيلم الجديد.

ونقل موقع انديا توداي الصورة التشويقية التي نشرها انيل كابور لشخصيته من الفيلم المرتقب، حيث يجسد شخصية باسم Balbir Singh.