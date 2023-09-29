نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتجة فيلم عنب: الناس الأيام دي محتاجه الكوميديا وأحنا أتربينا على أيد دكاتره وأساتذة مصرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقت كاميرات الفجر الفني بمنتجة ف عنب في كواليس فيلم "عنب " مع بداية تصوير مشاهد الفيلم في أستوديو المغربي.

و كشفت للفجر الفني العديد من التفاصيل عن فيلم عنب، قائلة حبيت أن أول عمل ليا ميكنش عمل درامي ولا يكون في أكشن وعنف وحجات زي كد لان بنسمع كوارس كتير والناس محتاجين للكوميديا، عاوزين حاجه إجابية وتديهم طاقة.

و تابعة قائلة التعامل مع الفنانين أو الناس في مصر أنا متعوده عليه لأن أنا باجي مصر كثير وبحب مصر كتير وكل حاجه فيها وأحنا أتربينا على أيد دكاتره وأساتذة مصرين.

و أضافت تسميه فيلم عنب بهذا الإسم له سبب وسيظهر بعد طرح الفيلم وبخصوص أعمالها القادمه قالت أنها تحضر لعمل درامي جديد وتتمني أن تلحق توقيت الموسم الرمضاني.

فيلم عنب

يذكر أن فيلم عنب من إنتاج شركة رشا برودكشن، المنتجة رشا الظنحاني، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من تصويره، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا.