انت الان تتابع خبر انكشف المستور.. ياسمين عز تخرج عن صمتها وتقوم بفضح سر علاقتها القديمة بنيشان لهذا السبب انتقم مني!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الإعلامية ياسمين عز عن اتخاذها جميع الإجراءات القانونية بعد تعرضها لانتقادات من الإعلامي نيشان بسبب غيابها عن جلسة حوارية كانت ستجمعهما في منتدى الإعلام العربي في دبي. وأكدت أنها سترد على الإساءة بشكل قانوني ولن تنجر إلى رد الإساءة بالإساءة.

نشرت ياسمين عز بيانًا على حسابها الرسمي على "انستغرام" أعربت فيه عن حرصها واحترامها للمؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي.

وأضافت: "لن أرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيابي بطريقة علنية وفوضوية أخلاقيًا وقانونيًا. سأترك الرد للجهات القانونية المختصة في إمارة دبي وأثق في قضائها الشامخ والعادل."

وختمت ياسمين بيانها قائلة: "أؤكد دور القانون في ردع أولئك الذين يسيئون لسمعة الأشخاص ويشهرون بهم بدون حق. وأود أن يعلم الجميع أنني لم أنحدر إلى مستوى رد الإساءة بالإساءة، وأترك الأمر للجهات المعنية."

أثار غياب الإعلامية المصرية ياسمين عن حضور جلسة كانت ستجمعها بالإعلامي نيشان في منتدى الإعلام العربي بدبي جدلاً كبيراً. وقد علق نيشان بطريقة طريفة على هذا الغياب قائلاً: "وين ياسمين أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي".

وفي لقاء أجراه عقب نهاية الجلسة التي أدارها، وكانت ستجمعه بـ ياسمين عز، عقّب نيشان على عدم حضورها قائلاً: "إن من أهم أخلاقيات الإعلامي المهني هو احترام المواعيد، وأن يصل في الوقت المحدد له ويفي بالغرض". وأشار نيشان في حديثه إلى أنه يعرف جيداً أن أسئلته تجعل مَن يحاوره يشعر بالخوف، موضحاً أن لقاءه معها سوف ينقل من خلاله لها صورة الشارع وصورة المتلقي.

ونوّه إلى أنه لم يتحدث مع ياسمين عز قبل هذا اللقاء، خاصة وأنه يرفض تماماً الحديث مع ضيوفه قبل أيّ لقاء يجمعه بهم.