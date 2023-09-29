انت الان تتابع خبر اجمل مذيعة سعودية تستعرض جمالها وانوثتها القاتلة في موضة عام2023.. الجمهور يصفها بحورية الأرض الساحرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول صور للمذيعة السعودية مها عبد الله على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة اللبنانية ميريام فارس.

تظهر مها في الصور بشعرها المجعد الطويل وجسدها النحيف الذي يشبه جسد ميريام.

مها عبد الله بدأت مسيرتها في إذاعة "ماس إف إم" من خلال برنامج "نفسي أنحف"، ثم انضمت بعد ذلك لإذاعة "إم بي سي" لإنتاج وتقديم البرامج، وفي عام 2015 انضمت إلى قناة "العربية".