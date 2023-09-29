انت الان تتابع خبر خلعته لهذا السبب المقرف والمخزي.. لورا عماد تفضح طليقها الفنان شريف منير وتكشف سره الصادم للناس والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرجت الفنانة المصرية لورا عماد عن صمتها وعلقت على قضية طلاقها من النجم المصري شريف منير بطريقة مفاجئة ومثيرة للاهتمام.

ففي تصريح لها، صرحت لورا بأنها تفاجأت بإعلان طلاقها رسمياً من زوجها، وأنها تلقت هذا القرار بعد صدوره، وأكدت أنها لم تكن تعلم بذلك مسبقاً، وأنها بالتأكيد ليست مجنونة بما يكفي لنشر فيديو على انستغرام في يوم طلاقها. وأشارت لورا إلى أن علاقتها ببناتها مميزة وجيدة، وأنهن يعيشن معها في المنزل، وأنهن أيضاً تفاجأن بقرار الطلاق الرسمي من والدهن، وأضافت أنه تقريباً كان قد أعلن ذلك لنفسه من قبل، وفقاً لما نقلته مواقع إخبارية.

وذكرت الصحف المحلية أن هذا الطلاق هو الثالث والأخير بين الفنان شريف منير ولورا عماد، وأن الطلاقان السابقان كانا بطلب من لورا.

وكان شريف منير قد نشر تصريحاً على حسابه في إنستغرام يعلن فيه الطلاق بينه وبين لورا، وتم حذفه بسرعة دون معرفة الأسباب.

وعادة ما يتجنب شريف منير الحديث عن زوجته خلال الفترة الماضية، على الرغم من خروجها قبل بضعة أشهر وتصريحاتها عن وجود خلافات مع بناتها اللاتي ابتعدن عنها واختارن العيش مع والدهن.

لورا عماد هي الزوجة الثانية للفنان المصري شريف منير. توفيت زوجته الأولى، السيدة ناهد، بعد صراع مع مرض السرطان. بعد ذلك، أعلن شريف منير زواجه من صديقته الفنانة لورا عماد.

لورا عماد هي فنانة موهوبة قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة خلال مسيرتها المهنية. لكنها قررت أن تبتعد عن الساحة الفنية بعد زواجها من الفنان شريف منير. استمتعت لورا بفترة من الراحة والاسترخاء خلال هذه الفترة، وقررت أن تضع حياتها الشخصية وأسرتها في المقام الأول.

ومع ذلك، في العام الماضي، قررت لورا أن تعود إلى عالم الفن مرة أخرى بعد غياب دام لمدة 20 عامًا. قدمت لورا أداءً استثنائيًا في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وحظي بإعجاب الجمهور.

عادت لورا بقوة وحماس، وأثبتت مرة أخرى أنها فنانة موهوبة ومتعددة المواهب. استطاعت أن تشد انتباه الجمهور بأدائها المتقن وتفاصيلها الدقيقة. كما تميزت لورا بقدرتها على تجسيد الشخصيات بشكل مميز وإبراز العواطف بطريقة مؤثرة.

بعد عودتها الناجحة، أصبحت لورا واحدة من أبرز الوجوه الفنية في الوسط الفني المصري. حظيت بشعبية كبيرة واستطاعت أن تكسب قلوب الجماهير من جديد. تلقت العديد من العروض الفنية الجديدة والتحديات، وتعاونت مع نخبة من أهم المخرجين والممثلين في الصناعة الفنية المصرية.

لورا تعتبر قصة نجاح حقيقية، فقد تمكنت من تحقيق نجاح كبير رغم غيابها الطويل عن الساحة الفنية. تعتبر لورا مثالًا للمرأة القوية والموهوبة التي تستطيع تحقيق أحلامها وتحقيق نجاحها بفضل العمل الجاد والاصرار والإصرار.