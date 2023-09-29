مسلسل كريستال يتصدر التريند لهذا السبب



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر مسلسل كريستال تريند محركات البحث لفترة مستمرة، نظرا لتميز أحداثه، وإتقان الممثلين أدوارهم بكل قناعة ويسر، وو تستمر الأحداث في التصاعد والشكوك في التزايد، و

يسعى جواد لكشف الحقيقة حيث أنه جمع رفيف وتامر وورد لكي يحكي كل منهم ما يعرفه أو يشعر به تجاه عليا ووالدته لمياء.

وكشفت ورد عن تفاصيل صور رفيف وتامر التي أعطتها للست عليا وعندما علمت فاي، ذهبت وتشاجرت مع عليا لأنها تظن أنها السبب الرئيسي في وفاة والدها.

أما الست لمياء فاكتشفت أن بيان زوجة ابنها مالك تعمل في اتيليه فاي، ولم تفوت فاي الفرصة لكي تتحدث بالألغاز مع لمياء وتخبرها أنها تعرف الحقيقة.

أبطال مسلسل كريستال



يشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل حرب الورود التركي تحت اسم كريستال: محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله، لين غرة، رولا حمادة، فادي حواشي، ليا مباردي، إياد أبو الشامات، صباح بركات، عبد الرحمن قويدر، ناظم عيسى، جوان زيبق، هيما إسماعيل، وغيرهم من الفنانين.



تعرف على أحداث مسلسل كريستال



تدور أحداث المسلسل حول "فاي"، وهي بنت الناطور تعيش في ملحق قصر خاص بأكبر وأشهر مصممة أزياء تدعى "عليا كرم" باميلا الكيك، وتبدأ الحرب والصراع بين الاثنتين على حب طبيب مشهور يدعى "جواد فياض"، في إطار درامي اجتماعي رومانسي.

تعرف على موعد عرض مسلسل كريستال

يعرض كريستال من الأحد إلى الخميس الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة MBC1، كما تتوفر حلقات المسلسل على منصة شاهد Shahid بعد عرضها على الشاشة.