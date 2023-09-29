وصول جثمان نجاح سلام إلى مسجد الخاشقجي ببيروت

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت وفاة الفنانة نجاح سلام حالة من الحزن والأسى، على جميع محبيها في الوطن العربي،

حيث وصلت منذ قليل جثمان الفنانة الراحلة نجاح سلام، إلى مسجد الخاشقجي بالعاصمة اللبنانية بيروت استعدادًا لصلاة الجنازة عليها، وسوف يتم دفنها في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة حرج بيروت.

تعرف على موعد عزاء نجاح سلام

وتستقبل الأسرة واجب العزاء يومي السبت 30 سبتمبر والأحد 1 أكتوبر في فندق راديسون بلو سنتر أسفل الطابق الأول، من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساءً.

من هي نجاح سلام؟



نجاح سلام من مواليد 1931 جاءت إلى القاهرة في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي وانطلقت في شهرتها ورحلت عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ 93 عام حيث بدأت مشوارها الفني في مجال الغناء من خلال الحفلات المدرسية التي كانت تقام في نهاية كل عام دراسي. في عام 1948.

واستطاعت نجاح أن تحذى على شهرة واسعة في الوطن العربي، نظرا لصوتها المتميز، وحصدت نجاح على العديد من الجوائز أبرزها جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.