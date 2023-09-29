في هذا الموعد.. أنغام تستعد لإحياء حلقتين في الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلين غنائيين فى دولة الكويت، أولهما مساء اليوم 29 سبتمبر الجاري، كما يقام حفل آخر غدًا بعد نفاد تذاكر الحفل الأول، وذلك على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي

حفل أنغام في أوبرا دبي

كما تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم في دبي يوم 20 أكتوبر المقبل، وروجت أنغام للحفل من خلالها نشرها البوستر الرسمي عن عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت أنغام قائلة: ميعادنا في أوبرا دبي يوم ٢٠ أكتوبر

التذاكر متاحة من خلال اللينك الموجود في البايو أنغام في دبي

نفاذ تذاكر حفل أنغام في الكويت

نفاذ جميع تذاكر حفل الكويت المقام يوم ٢٩ سبتمبر في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي.



حفل أنغام في مهرجان العلمين

يشار إلى أن أنغام كانت قد أحيت حفلًا غنائيًا في شهر أغسطس الماضي من مهرجان العلمين في دورته الأولى، رفع شعار "كامل العدد"، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة منها "مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتألقت النجمة أنغام خلال حفلها بمهرجان العلمين، وسط تصفيق الجمهور بأغانى "هتشتاقوا" و"حالة خاصة جدا" و"بتعدى السنين".

وقالت النجمة أنغام من على خشبة مسرح حفلها بمهرجان العلمين إنها منذ فترة كبيرة لم تغن فى الساحل الشمالى الذى يعتبر من أجمل المناطق التي عاشت فيها، مضيفة: "مبروك لمصر على العلمين وجمهورى وحشني جدا". وبدأت أنغام حفلها بمهرجان العلمين بأغنية "ونفضل نرقص"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

آخر أعمال أنغام

يذكر أن آخر أعمال أنغام كان طرحها أغنية سيبك أنت عبر قناتها الرسمية على موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات امير طعيمه، الحان وليد سعد، توزيع مادي، ميكس وماستر: امير محروس. اخراج: عادل جمال.

ومن كلمات الأغنية: أنا قلت أقولك أخباري.. مـــــــــع انك اصلا ما سألتش أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة مسجونة في عالم أفكاري.. مش عايشة لكن برضه ما موتتش تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة سيبك انت اهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال.. وتكون بتنام مرتاح البال لا ضمير بيأنب ولا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك ومفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع.. وف ثانية تبيع وتقوله وداع دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك بقي ليلي بيشبه لنهاري.. والشمس بتشرق وبتغرب والدنيا بتمشي وتتغير وأنا على حالي إحساس الوحدة الاجباري.. بقي هو الايد اللي تطبطب بقى ونسى وصاحبي وهو الحاجة الباقيالي سيبك انت.