انت الان تتابع خبر اجمل مذيعة سعودية حسناء تستعرض جمالها وانوثتها القاتلة في موضة عام2023.. الجمهور يصفها بحورية الأرض الساحرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول صور للمذيعة السعودية مها عبد الله على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة اللبنانية ميريام فارس.

تظهر مها في الصور بشعرها المجعد الطويل وجسدها النحيف الذي يشبه جسد ميريام. تعتبر مها عبد الله واحدة من المذيعات الشابات الواعدات في السعودية، حيث بدأت مسيرتها في إذاعة "ماس إف إم" من خلال برنامج "نفسي أنحف". ولاحقًا، انضمت مها لإذاعة "إم بي سي" حيث قامت بإنتاج وتقديم البرامج المميزة. وفي عام 2015، انضمت إلى قناة "العربية" حيث استمرت في تقديم البرامج الناجحة.