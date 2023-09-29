انت الان تتابع خبر هالة سرحان "تطرد" محمد رمضان من مهرجان الفضائيات العربية وتحلف: والله هتنزل من على المسرح!! ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الإعلامية المصرية الشهيرة هالة سرحان الجدل بعدما طالبت الفنان محمد رمضان بالنزول من المسرح خلال تكريمه في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الفضائيات العربية.

صعد "رمضان" إلى المسرح لتسلم تكريمه، وقبّل يد سرحان وقدّم التحية للأشخاص المحيطين بها، فردت عليه سرحان قائلة: "أنت تعرضت للتهكم في تقديمك، انزل من على المسرح وارجع تاني".

استجاب "رمضان" لطلبها بعد أن ظهر عليه الإحراج، ولكنه تعامل بعفوية مع الموقف، ثم قدمته سرحان لتسليمه جائزة أفضل ممثل عن مسلسل "جعفر العمدة"، وذلك بعد حفل كبير أُقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

شارك في المهرجان عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، بما في ذلك محمد رمضان، رانيا فريد شوقي، روجينا، رنا رئيس، هنا الزاهد، أحمد فهيم، طه دسوقي، منذر رياحنة، درة، أحمد سعد، ماجد المصري، كاريس بشار، هالة سرحان، إسعاد يونس، منى العمدة، تامر أمين، دنيا عبد العزيز، كارمن سليمان، محمد سامي، مي عمر، وغيرهم.