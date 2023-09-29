بإطلالة أنيقة.. درة تخطف أنظار متابعيها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة درة جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها أثناء حضورها في عرض ازياء بباريس، وذلك بنشر صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت “درة” وهي ترتدي جامبسوت باللون الجولد صنعه بليزر بيج، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

آخر أعمال النجمة درة

حققت درة نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، خلال مشاركتها بمسلسل "الأجهر" مع النجم عمرو سعد، الذي دارت أحداثه في إطار إجتماعي شعبي، حول يوسف الذى يُتهم ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوى، الذي يساعده فى أن يغير هويته ويصبح إسمه مصطفى الأجهر زعيم شباب منطقة الدرب الأحمر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعى لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض عن المحيط بماضيه، التى تكشفها الأحداث المقبلة أثناء عرضها.

الأبطال المشاركين في مسلسل الأجهر

مسلسل “الأجهر” يضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

النجمة درة ومسرحية حتى لا يطير الدكان

شاركت الفنانة درة، مؤخرًا في مسرحية" حتى لا يطير الدكان "، وهي بطولة أكرم حسني وتعتبر ثاني أعماله في المسرح، حيث قدم من قبل مسرحية "عطل فني" 2020، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، وهي أيضًا تعاونه المسرحي الثاني مع المؤلف أمير طعيمة والمخرج محمد أوتاكا، وقد حققت المسرحية عروضًا كاملة العدد بالمملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض، وأيضًا وقت عرضها في جدة وحققت نجاحًا كبيرًا.