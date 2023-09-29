انت الان تتابع خبر على غرار ميرفي كيالب... ممثلة تركية أخرى تصدم الجميع وتنتحر بطريقة بشعة لاتحتمل... والسبب صادم لا يخطر على بال أحد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تفاجأ جمهور الفن ووسائل الإعلام التركية بوفاة الممثلة التركية ومقدّمة الأخبار الشهيرة سيدا فتّاح أوغلو في ظروفٍ غامضة. تمّ العثور على جثتها داخل حديقة في مدينة اسطنبول قبل ساعات وبجانبها مسدّس. وتشير التقارير إلى أن الأنباء تفيد بأنها انتحرت، حيث وجدت مستلقية على ظهرها وقد أُصيبت برصاصة في رأسها.



وقد نقل طالب جامعي، الذي عثر على جثتها في الحديقة، عن سماعه لصوت طلقة نارية أثناء مروره في المنطقة. وعندما عثر على الجثة، قام بالاتصال بالشرطة على الفور.

تم نقل جثة فتّاح أوغلو إلى المستشفى لعرضها على الطب الشرعي، وأفادت الشرطة بأن المسدس الذي عُثِر عليه بجانبها كان مرخّصًا باسمها. وأشارت التقارير الأولية إلى عدم وجود كاميرات مراقبة في المكان الذي ربما انتحرت فيه الممثلة والمذيعة.



وذكرت الشرطة أن المسدس الذي عُثِر عليه كان يحتوي على سبع رصاصات وطلقة فارغة. وتم العثور على أدوية مضادة للاكتئاب في حقيبتها الشخصية.

بعد إعلان وفاة فتّاح أوغلو، نشرت نقابة الممثلين التركية بيانًا تعبّر فيه عن حزنها العميق لفقدان هذه الفنانة الموهوبة. وأعربت عن تعازيها لأسرتها وأصدقائها.

"مسارح المدينة"، التي كانت عضوا فيه، نشرت رسالة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "نشعر بحزنٍ عميق لفقدان سيدا فتّاح أوغلو، الممثلة القديرة في مسرحنا". وجاء في الرسالة أيضاً: "تعازينا لعائلة مسرح المدينة وأحباء الراحلة وعائلتها وأصدقائها وأقاربها".



وذكر "اتحاد الممثلين" في بيانٍ آخر: "نشعر بحزن عميق لفقدان عضوتنا العزيزة، سيدا فتّاح أوغلو".

ونشر الممثل الشهير شاهان غوكباكار أيضاً رسالة أعرب فيها عن حزنه لفقدان الممثلة والمذيعة الشهيرة التي ولدت في طرابزون عام 1979.



وقال غوكباكار، متوجّهاً إلى زميلته الراحلة: "زميلتي العزيزة، لترقد روحك بسلام. نحن نحبك". وأضاف: "تعازيّ لعائلتها وأحبائها".



وبحسب وسائل إعلامٍ محلّية، تواصل الشرطة التركية تحقيقاتها لكشف الغموض الذي يحيط بموت الممثلة والمذيعة الشهيرة، وذلك في وقتٍ لم يصدر أي بيان عن عائلتها حتى الآن.