انت الان تتابع خبر اتفرج فيديو.. الإماراتي الشاذ بدر خلف يصدم الجماهير بظهور خادش بعد توبته الى الله.. أقذر شيء فعله حتى اليوم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظهر الشهير على سناب شات، بدر خلف، من جديد في مقطع فيديو بعد إعلانه توبته. وفي الفيديو، ظهر بدر وهو يرقص أمام الكاميرا ويتراقص بطريقة مرحة، مردداً "أنا أحلى واحد في الدنيا". وقال خلف في المقطع وهو يقفز بسرعة، "من هو أجمل واحد بالدنيا؟ أنا. من هو أرجل واحد بالدنيا؟ أنا". وقد أثار بدر جدلاً واسعاً بعد إعلانه توبته واعتذاره عن أفعاله السابقة. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المقطع، ولقيت ردود الفعل تنوعاً بين الدعم والاشمئزاز. يذكر أن بدر قد ظهر في وقت سابق وهو يعلن توبته ويطلب من جمهوره أن يسامحه على أفعاله السابقة.