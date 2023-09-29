بعد غضب طلاب الإسكندرية.. رامي صبري يعتذر عن إلغاء الحفل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف السوبر ستار رامي صبري عن سبب إلغاء حفله الغنائي بمناسبة تخرج الدفعة الـ 81 من كلية الآداب بالإسكندرية، بسبب حدوث خلاف مع منظم الحفلات وليد منصور، وكشف ذلك عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث كان من المقرر إقامته للحفل مساء أمس الخميس.



وكتب الفنان رامي صبري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهوري في الإسكندرية وتحديدًا طلاب كلية آداب، أولًا ألف مبروك على التخرج وربنا يوفقكم دايمًا، ثانيًا والأهم عندي لازم تعرفوا أني بحبكم جدًا جدًا وبعتذر لكم تاني لعدم وجودي معاكم في حفل تخرجكم اليوم.. وأكيد مش أنا السبب".



وأردف رامي: "في سوء تنظيم كبير وعدم احترام الاتفاقات اللي تمت بيننا وبين الشركة المنظمة للحفل، علشان الحفل يطلع بأحسن شكل ممكن، من حيث الصوت والمسرح والشاشات وده للأسف محصلش لحد قبل الحفلة بيومين.. مفيش اهتمام أبدًا وأنا شخصيًا تدخلت وقولت أنه كده الحفلة هتتلغي، الرد كان فيه سلبية كبيرة وعدم اهتمام بالحفل من عند الشركة المنظمة، حذرت أكتر من مرة على مدار يومين مفيش فايدة".



وتابع:"بالنسبة لـ موضوع الاتفاقات المادية.. المقابل المادي عندي مش أهم حاجة، لكنها من ضمن الاتفاقات، وتم دفع جزء من الأجر وده الطبيعي، والباقي قالوا لنا قبلها بأسبوع، وبردو محصلش حاجة لحد يوم الإلغاء اللي هو قبلها بيومين، وكل ده بالنسبالنا إحنا كـ رامي صبري عك كبير جدًا، مرضناش نكمل فيه فـ تم إلغاء الحفل احترامًا لينا ولجمهورنا المحترم في الإسكندرية، حبيت أوضح علشان جالنا مواضيع كتيرة جدا مفيش فيها 1% صح".



واختتم حديثه: "إن شاء الله تكونوا انهاردا مبسوطين يا حبايبي بتخرجكم وربنا يوفقكم في حياتكم بمشاركة فرحتكم مع صديقي النجم الكبير حمادة هلال اللي هيكسر الدنيا معاكم".



يذكر أن قدم الفنان حمادة هلال ومطرب المهرجانات مساء أمس، حفل تخرج الدفعة الـ 81 من كلية الآداب بالإسكندرية، والذي أقيم فى فندق جولدن جويل.