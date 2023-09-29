نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجلسة تصوير جديدة.. دومينيك حوراني تلفت أنظار الجمهور إليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني في خطف الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير نشرتها لها بملابس مثيرة للجدل وعلقت قائلة: "قريبًا" وظهرت دومينيك مرتدية ملابس باللون الأسود واعتمدت تسريحة شعر أنيقة لتظهر جمالها وزينت ملابسها ببعض الاكسسوارات الذهبية

آخر إطلالة لـ دومينيك حوراني بمصر

أطلّت الفنانة اللبنانيّة دومينيك حوراني على متابعيها بمجموعة فيديوهات أثناء تواجدها في مصر تحت عنوان "بموت بالفرفشة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام.

ومن بين الفيديوهات المُتداولة، غنّت دومينيك حوراني أغنيتها الشهيرة "لا تلعب بالنار وأو ا آح"، وهي ترتدي المايوه على شاطئ البحر.

وينال الفيديو انتشارًا واسعًا على منصّات التواصل الاجتماعي، لأن حوراني قد استرجعت فيه ذكريات أغنية أصدرتها قبل أكثر من 13 عامًا.

آخر أعمال دومينيك حوراني

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة دومينيك حوراني أغنية قطة وشطة شطة "، والاغنية من كلمات، على خلاف، ألحان محمد حزين، توزيع فيجو الدخلاوي، تسجيل مهاب أسامة،وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي،وأغنية دلعني يا خميس.



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي

:انا علي بابًا فوق فوق يالا

كلها عملالي ابطال حضرنا الكل غلا

زي زي الفايروس منتشر في الهوا

لو عقلكم خف انا حديكم الدوا

ناخدها مرة و٢ و٣

ملوك السحة دائما بشياكة

بتسوق السوق لما احنا نروح

ورانا عصابة وانا فيها البابا

محتل القمة بقولو انا عني

انا علي بابا

وانا مرجانة

انت جامد انت أصلي وهم سكة

كلهم بالنسبالك انت شوية فكة

احنا بنحضر لازم نعمل هوسة

خلقنا ديق يلا واقف على تكة

بقولو كان في هنا بس خلص

واللي يغلط غلطة مش حيتقرص

علي بابًا يكسرو يتكنس

ده لما بيحضر كلو هنا يتخرص

كلها بتقول تيجو قدامو بتبقى كشة

يركب ترند تروح دماغكم زنة وشة

بيعلى الموج بس انا اعلى

كلام اعدائي ما لهوش معنى