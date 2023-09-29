الاستعدادات الأولى للجزء الثاني من حفل مدحت صالح بالأوبرا



القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل الإستعدادات الأولي حفل الفنان مدحت صالح بالأوبرا الجزء الثاني من حفل الأساتذة على مسرح النافورة بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

الإستعدادات الأولي لحفل مدحت صالح

فعاليات حفل الفنان مدحت صالح

و من جانب آخر بدأ أن ينهل الجمهور على مسرح النافورة لإنتظار الفنان مدحت صالح، وبدأت الإستعدادت بدخول المايسترو أحمد عويضة وتقديم موسيقى حتي دخول الفنان مدحت صالح.

آخر أعمال الفنان مدحت صالح

من جانب كانت أحدث أعمال الفنان مدحت صالح أغنية " حمايا العزيز" والتي طرحها في الشهر الجاري.

كلمات أغنية " حمايا العزيز"

حمايا العزيز الف شكر وسلام

لأجمل هديه وأجمل غرام

لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا

وأحب ان أقولك وأعيدلك كمان

دي هي ف عنيا اللي جاي واللي كان

أصيلة ووفيه دي فرحة عنيا أنا

وشكرا وألف شكرا وألف شكر للي ربى واللي صان

شكرا وألف شكرا وألف شكر للي كان بر الأمان

حمايا وحبيبي وجد الولاد

مهو إنت البداية يا أصل الحكاية هنا

وكل لما أشوفك هعيدلك وأقول

دي نعمه ف حياتي دي بنت الأصول

أصيلة ووفيه دي فرحت عنية أنا

وشكرا وألف شكرا وألف شكر للي ربى واللي صان

شكرا وألف شكرا وألف شكر للي كان بر الأمان

حمايا العزيز الف شكر وسلام

لأجمل هديه وأجمل غرام

لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا