انت الان تتابع خبر ياسمين عز تخرج عن طورها وتقوم بفضح سر علاقتها القديمة بنيشان "لهذا السبب انتقم مني"!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الإعلامية ياسمين عز، عن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية، بعد تعرضها مؤخراً لانتقادات من الإعلامي نيشان، بسبب غيابها عن الجلسة الحوارية التي كانت مقررة بينهما في منتدى الإعلام العربي الذي أقيم في دبي. وأكدت ياسمين أنها سترد على هذه الإساءة بشكل قانوني، ولن تنخرط في رد الإساءة بالإساءة.

نشرت ياسمين عز بياناً عبر صفحتها الرسمية على "انستغرام"، وجاء فيه "انطلاقاً من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الاعلامي الكبير، وانطلاقاً من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي".

وأضافت "بناءً على ذلك، لن أرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيابي وبطريقة علنية وفوضوية أخلاقياً وقانونياً. وسأترك الرد للجهات القانونية المختصة في إمارة دبي، ثقةً مني في قضائها الشامخ". واختتمت ياسمين بيانها قائلة "وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من يسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم بلا حق، وليعلم الجميع أنني لم أنخرط في مستوى رد الإساءة بالإساءة، وإنما أترك الأمر للجهات المعنية".

أثار غياب الإعلامية المصرية ياسمين عن حضور جلسة تجمعها بالإعلامي نيشان في منتدى الإعلام العربي بدبي جدلاً كبيراً. وتعليق نيشان على هذا الغياب بطريقة طريفة أثار الكثير من الجدل، حيث قال: "وين ياسمين أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي".

وفي لقاء أجراه نيشان عقب نهاية الجلسة، والتي أدارها وكان من المقرر أن تجمعه بياسمين عز، علق على عدم حضورها قائلاً: "إن من أهم أخلاقيات الإعلامي المحترف هو احترام المواعيد والوصول في الوقت المحدد والوفاء بالغرض". وأوضح نيشان أنه يعرف تماماً أن أسئلته تجعل المحاور يشعرون بالخوف، وأن لقاءه مع ياسمين سينقل لها صورة الشارع وصورة المتلقي.

وأشار نيشان إلى أنه لم يتحدث مع ياسمين عز قبل اللقاء، حيث يرفض تماماً الحديث مع ضيوفه قبل أي لقاء يجمعه بهم.