بأغنية "أهل المحبة".. مدحت صالح يبدأ حفل "الأساتذة 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ مساء اليوم، الفنان الكبير مدحت صالح حفله خشبة مسرح "النافورة" بدار الأوبرا المصرية، لإحياء الحفل الثاني لمشروع "الأساتذة 2"، وسط حضور جماهيري كبير.



وغني مدحت صالح حفله بغناء "يا أهل المحبة"، وهي من غناء محمد عبد المطلب وألحان محمود الشريف.

وتغنى مدحت صالح في الأمسية بمصاحبة أوركسترا "سينى سيمفوني" بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصري يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربي.

يذكر أن مدحت صالح أحيى الحفل الأول من مشروع "الأساتذة" يوم 31 يوليو الماضي، وقدم النجم مدحت صالح خلال الحفل الأوبرا أغانى للراحل محمد فوزي منها "يا جميل ياللي هنا" و"تملي في قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تألق بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ، منها "قولوا له الحقيقة" و"ياهلي ياهلي" و"فوق الشوق" و"صافيني مرة"، و"أسمر يا أسمراني"، كما غنى "حمّال الأسية" للراحلة فايزة أحمد، و"مقادير" لسراج عمر، و"شفت بعيني" لمحرم فؤاد، واختتم حفله بأغنية "مصر التى فى خاطرى".

مدحت صالح



وقدم مؤخرا النجم مدحت صالح واحدة من أقوى حفلاته خلال أول أيام مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31، ورفع شعار كامل العدد، وحرص على تقديم باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها: "النور مكانه في القلوب وزي ما هي حبها وبحلم على قدى وزي المليونيرات وحبيبي ياعاشق واشتقنا لزمان ويتقال ووعدي و3 سلامات واختتم بأغنية أنا ابن مصر".

آخر أعمال مدحت صالح

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مدحت صالح هي أغنية "حمايا العزيز" التي طرحها منذ أسبوع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقترب نسب مشاهداتها إلى 500 ألف مشاهدة.

كلمات أغنية حمايا العزيز

أغنية "حمايا العزيز" للفنان مدحت صالح من كلمات وألحان محمد الحلفاوي.

حمايا العزيز الف شكر وسلام

لأجمل هديه وأجمل غرام

لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا

وأحب ان أقولك وأعيدلك كمان

دي هي ف عنيا اللي جاي واللي كان

أصيلة ووفيه دي فرحة عنيا أنا

