انت الان تتابع خبر عبد الباسط حمودة يهين الفنان محمد عبده وطلال مداح بسبب ما فعله محمد الحلو.. ( اتفرج ) فيديو والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبد الباسط حمودة لم يرضَ عنه أن يقوم محمد الحلو بتغيير كلمات أغنية "عمار يا اسكندرية" إلى "عمار يا سعودية" أثناء غنائه في المملكة. وفي حوار مع صحيفة "القاهرة 24"، قال حمودة: "مصر أم الدنيا وأم الفن، إحنا اللي خلينا محمد عبده بقا نجم.. وطلال المداح الله يرحمه ووردة بقوا نجوم من مصر". وأضاف حمودة: "إحنا بلد الفن والجمال وأي واحد بيجي هنا بينجح.. حسين الجسمي بيحب مصر، ووائل جسار قال أنا بحترم مصر، صابر الرباعي مصر اللي عملته". وهاجم حمودة محمد الحلو، مردفاً: "أحييت حفلات في السعودية.. قبل ما أي حاجة بقول مصر قبل ما أقول أي حاجة.. بقول أنا بحب جمهورية مصر العربية، وبعدها بقول السعودية، أو أي بلد تانية". وتابع: "لو الفنان مش شاطر ونجم السعودية مش هتاخدوا، مصر هي اللي بتحيي الحفلات.. ولا كلمة تتقال إحنا النجوم هنا، وأي واحد نجم طلع من هنا". وتعرض حمودة لانتقادات وهجوم بسبب تصريحاته هذه. واعتبر البعض أنه يتجاهل الجمهور السعودي ويتعامل بطريقة غير احترافية. وقد أثارت تصريحاته جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلها النشطاء وأبدوا آراءهم المتضاربة بشأنها. من جانبه، لم يعلق الفنان محمد الحلو على هذا الأمر حتى الآن. ولا يزال الجدل مستمراً حول هذه القضية وما ستكون عواقبها على العلاقات الفنية بين الفنانين المصريين والسعوديين.

تعرض الفنان محمد الحلو لانتقادات وهجوم بعد محاولته الحصول على رضا السعودية من خلال تغيير كلمات أغنيته الشهيرة "عمار يا اسكندرية" إلى "عمار يا سعودية". وقام تركي آل الشيخ بالدفاع عن الحلو قائلاً: "لقد سمعت الإهداء من الفنان الكبير محمد الحلو الذي نرحب به في أرضه وبلده الثاني، السعودية. ليس من غريب على أهلنا الغاليين في مصر". وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة: "الفن المصري غالٍ علينا ويحتل مكانة خاصة في قلوبنا، إنه الفن الرائد الذي استفدنا منه كثيرًا، وأنت بالأساس أخونا الكبير ولم تقل شيئًا خاطئًا. "عمار يا مصر، عمار يا سعودية، وعمار يا كل الأمة العربية".