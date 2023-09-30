في أحدث ظهور لها.. هيدي كرم تنفعل على رواد التواصل الإجتماعى

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة هيدي كرم، عن حزنها الشديد، حيث نشرت مقطع فيديو قصير، من خلال حسابها الشخصي على “إنستجرام”، ردت خلاله على متنمري السوشيال ميديا، عبر تعليقاتهم المسيئة.

وقالت هيدي كرم، في بداية الفيديو: "إحنا اتهرينا والله كمشاهير، بتكلم بصراحة بالنيابة عن مشاهير، وخاصة ستات زيي، اتهرينا من الشتيمة والتهزيق وقلة القيمة والإرهاب على السوشيال ميديا، وإنكم بتحسسونا إننا مانسواش.. واتهرينا من إننا نتشتم ونتهان ونتهزق".

هيدي كرم ترفض المشاركة في مسلسل "جعفر العمدة"

كانت الفنانة هيدي كرم، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل عن رفضها المشاركة فى مسلسل "جعفر العمدة" وتقديم شخصية وداد.

وقالت “كرم” في تصريحات تلفزيونية: رفضت دور وداد فى جعفر العمدة؛ لأسباب شخصية، ولكني كنت أتمنى أن أكون ضمن منظومة النجاح الذي حققها هذا العمل في رمضان الماضي".

وأضافت: جوري بكر قدمت الدور بشكل رائع وسعدت جدا لنجاحها في المسلسل.

آخر أعمال هيدي كرم مسلسل "الاختيار 3"

يذكر أن آخر أعمال هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.

هيدي كرم

هيدي كرم تشارك في مسلسل لؤلؤ

وشاركت هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.

نبذة عن هيدي كرم

بدأت الفنانة هيدي كرم مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات، والبرامج وكان أول عمل تمثيلي لها عام 2002، وعادت هيدي للبرامج من خلال تقديمها لـ 3 مواسم من برنامج “نفسنة”، والذي حقق نجاحا كبيرا حينها، وذلك بعد دخولها عالم التمثيل.

هيدي كرم ابنة منطقة شبرا، عاشت بها لمدة 7 سنوات ثم انتقلت هي وعائلتها لأحد الأماكن بالعاصمة القاهرة، وهي من عائلة مسيحية

