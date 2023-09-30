محمد رضوان يكشف الستار عن أحدث أعماله السينمائية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد رضوان، عن أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "اختيار مريم"، حيث شارك جمهوره البوستر الرسمي للفيلم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه: "يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم أول فيلم سينمائي من بطولتي".



وأضاف: "المشروع ده أخلصنا فيه وتعبنا فيه واشتغلنا عليه بالحب، وبمناسبة عرضه العالمي الأول خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي من يوم إلى 5 أكتوبر 2023، الفيلم من تأليف وإخراج محمود يحيي، إنتاج ديجاتينا، توزيع ماد سولو شنز ".

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور.





تعرف على موعد عرض مسلسل على باب العمارة

ومن جانبه، يستعد محمد رضوان لعرض أحدث أعماله الدرامية، والتي تحمل اسم "على باب العمارة" على منصة watch it الأسبوع المقبل،



والمسلسل من بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني،وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

محمد رضوان يستكمل تصوير مسلسل "العودة"



وفى نفس السياق، بستأنف الفنان محمد رضوان تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "العودة"، والمسلسل من بطولة شريف سلامة، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



