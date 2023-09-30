آخرها "ألفريدو".. المسلسلات المأخوذة عن قصص حقيقة تجذب الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شاهدنا في الفترة الأخيرة الكثير من المسلسلات الدرامية القصيرة التي تتكون من عدد حلقات قليل ورأينا أن هذه المسلسلات قد استحوذت على قلب المشاهدين وجعلتهم ينتظرون تلك المسلسلات بشغف كبير.

ولكن الذي يجذب انتباه الجمهور أكثر هو المسلسلات المأخوذة عن قصص حقيقية وحدثت بالفعل في الواقع، ومن المسلسلات التي أخذت شهرة كبيرة خلال الفترة الحالية هو مسلسل "سفاح الجيزة" ومسلسل "حدث بالفعل" ومسلسل "55 مشكلة حب". وهذه المسلسلات منها ما يحكي عن قصة سفاح ومنها من يحكي عن أمراض نفسية وأنه يوجد حولنا الكثير من المرضي النفسيين دون أن نعلم أنهم مرضي، ومنها ما يحكي عن الحب بكافة أشكاله.

ويقدم لكم دوت الخليج الفني في هذا أبرز التفاصيل عن هذه المسلسلات:-

1-مسلسل "سفاح الجيزة"

مسلسل سفاح الجيزة هو من المسلسلات الدرامية القصيرة وبيتكون من 8 حلقات فقط، مسلسل "سفاح الجيزة" هو مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت بالفعل في محافظة الجيزة في عام 2021، وقد أشعلت تلك القضية الرأي العام حتي تم الحكم على ذلك السفاح بالإعدام.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميًا بلقب «سفاح الجيزة»، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي.

وكشف المسلسل خلال أحداث أن السبب الذي جعل جابر مجرمًا هو بسبب التربية والنشأة الخاطئة التي ترعرع عليها منذ نعومة أظافره والتي كانت السبب في ذلك هي والدته لما ارتكبته من جرائم أمامه.

2-مسلسل "حدث بالفعل"

مسلسل "حدث بالفعل" هو مسلسل يتكون من 5 حكايات منفصلة متصلة وكل حكاية تتكون من 3 حلقات فقط، وتدور فكرة المسلسل حول المرض النفسي.

ومسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قصص واقعية، والمسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالامراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون اول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.

3-مسلسل "الفريدو"

مسلسل الفريدو هو من المسلسلات القصيرة وهذا المسلسل هو حكاية من ضمن حكايات المسلسل المأخوذ عن كتاب يحمل اسم "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وتدور أحداث حكاية الفريدو حول قصة العمة المصابة بالزهايمر الذي كرست حياتها تمامًا لتربية أبناء أخيها بعد وفاته.

ولكن يوجد منهم من ينكر تلك التربية ومنهم فريد البار بعمته ويحاول أن يقدم إليها المساعدة دومًا.

حكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات والمسلسل مأخوذ عن كتاب اسمه «55 مشكلة حب»، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، وشارك في تأليف وكتابة الحلقات لمسلسل الفريدو سارة مصباح وإخراج عصام نصار، ويكون العمل من إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.