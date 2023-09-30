بعد دخولها في غيبوبة.. أصدقاء الإعلامية سارة حسن يطلبون الدعاء لها

القاهرة - محمد ابراهيم - دخلت الإعلامية سارة حسن، في غيبوبة منذ 3 أشهر إثر معانتها لسنوات من سرطان المخ، طالب بعض أصدقائها بالدعاء لها، حيث تدهورت الحالة الصحية للإعلامية لها منذ ذلك الحين، ودخلت في غيبوبة تامة، وعجز الأطباء عن علاجها، حتى بات الجميع يتمنى من الله عز وجل أن يرد القدر ويستجيب لدعاءهم بأن تتعافى سارة وتستفيق من غيبوبتها.

أصدقاء الإعلامية سارة حسن يطلبون الدعاء له

وكتبت صديقتها المذيعة دينا يحيى عبر حسابها بموقع فيس بوك: الزميلة والصديقة المذيعة الجميلة سارة حسن النهارده يكون بقالها 3 شهور في غيبوبة تامة بعد إصابتها بسرطان المخ.. للأسف عجز الأطباء عن العلاج وسارة دلوقتي بين إيدين ربنا مش محتاجة غير الدعاء، سارة محتاجة دعوات كتير مننا، ادعوا لها كتير النهارده ( الدعاء يرد القدر) وعلى أمل إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب وتفوق سارة وتتعافى وترجع بصحتها مرة تانية اللهم آمين.

تعليقات الجمهور على مرض الإعلامية سارة حسن

انهالت عليها التعليقات التي تمنت أن يستجيب الله الدعاء وأن تستفيق من غيبوبتها حيث علق البعض: الشفاء العاجل يارب العالمين، ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة وترجع لبيتها وحياتها إن شاء الله، يارب العالمين انت الشافي المعافي يارب تقومي بالسلامة بإذن الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يشفيها ويعافيها يارب شفاء لا يغادر سقمًا ابدًا، يارب يشفيكي ياسارة ويعافيكي ويقومك بألف سلامه



سارة حسن تعلن خضوعها لعملية إزالة ورم بالمخ

وقبل عامين وبالتحديد في نوفمبر 2021، أعلنت سارة حسن خضوعها لعملية دقيقة في المخ لإزالة ورم؛ إذ نشرت حينها صورة لها عبر حسابها بموقع فيس بوك مع تعليق: يا رب أنت الشافي العافي، يا رب كمان ساعة هبقي بين إيد ربنا، مفيش أحن منه علينا يا رب.. كل صحابي وإخواتي وحشتوني والله.. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وغيرت سارة حسن حينها صورة ملفها الشخصي على فيس بوك، واستبدلتها بصورة لها بعد أن أزالت شعر رأسها وهي تحتضن والدها.

شريف مدكور يدعو لـ سارة حسن



وحرص حينها الإعلامي شريف مدكور على الدعاء لها وكتب عبر حسابه بـ فيس بوك: الرجاء الدعاء والصلاة للزميلة والصديقة سارة حسن حتعمل عملية في المخ الصبحً وإن شاء الله تقوم وتبقى زي الفل.

عودة سارة حسن للعلاج الكيماوي

وفي فبراير 2022، أعلنت سارة حسن عودتها لتلقي العلاج الكيماوي بجرعات مكثفة، وكتبت منشورًا مؤثرًا عبر حسابها بموقع فيس بوك عبرت فيه عن مدى التعب الذي تشعر به: تعبت يا الله راضية والله.. والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذو الجلالة والإكرام اشفيني، وعافيني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم.