أول تعليق من سميحة أيوب بعد أزمة تدريس مسيرتها للصف السادس الإبتدائي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة سميحة أيوب تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وذلك بعد انتشار اخبار تفيد بتدريس مسيرتها الفنية في منهج الصف السادس الإبتدائي وأصبحت حديث السوشيال ميديا.

تعليق سميحة أيوب على تدريس مسيرتها



وعلقت سميحة أيوب على تدريس مسيرتها في مناهج الصف السادس الابتدائي تحت عنوان "شخصيات مصرية مؤثرة".

وقالت سميحة أيوب، في تصريحات صحفية: شخصيًّا سعدت جدًّا بهذا الأمر وذلك بسبب التفكير الجديد والتحضر الذي حدث من قبل التربية والتعليم.

وأضافت: “سعادتي الكبرى لأجل بلدنا مصر لأن تفكيرنا بدأ يرتقي ويتغير بشكل كبير، بالإضافة إلى أن هذا الأمر جاء كنتاج العمل الجاد والحب للوطن، وشعرت أن فعلًا رحلتي لم تذهب هباء”.

وتابعت: “شرف لي أن تدرس مسيرتي في المناهج، وأتمنى أن تؤخذ نفس الخطوة مع فنانين اَخرين يتمتعون بمسيرة وتاريخ مشرف وتدريس سيرتهم في المناهج الدراسية”.

كما قالت سميحة أيوب عن تدريس مسيرتها في منهج الصف السادس الإبتدائي، في مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، قائلة: "يكفى أن المسرح المدرسى تم غلقه منذ زمن، ومن فكر فى ذلك تفكيره متحضر والحمد لله أن هناك تاريخ وثوابت وحقائق وتنوير".

وأكدت سميحة أيوب أتمنى أن يكون لدى الشباب إلمام ببلدهم وإيمان بعظمتها وفنونها التشكيلية، مؤكدة لدينا أهرامات من المواهب، والمعرفة انعدمت بمواهب البلد، وجزء من الثقافة للبيت والمدرسة.

وعلقت أيضا سميحة أيوب على تدريس مسيرتها، ليس الكل يتفق على شىء واحد والسواد الأعظم سعيد وانا سعيدة بذلك وبهذا التفكير، لافتة إلى أن وزارة الثقافة تقدم شئ عظيم.

وأكدت سميحة أيوب أنه لم نعطى حرب أكتوبر حقها سينمائيا، فكل جندى له قصة استبسال ونجاح وتضحية.

تعليق طارق الشناوي



علق الناقد الفني طارق الشناوي، على تدريس مسيرة الفنانة سميحة أيوب ضمن الشخصيات المؤثرة في منهج الصف السادس الابتدائي.

وقال الشناوي في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “عظيم جدا أن يتضمن منهج السنة السادسة الابتدائية اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، ولكن الغريب والمفجع والمؤلم أن من كتب اسم سميحة أيوب ارتكب خطأ بينا عندما أشار إلى إنه ا خريجة معهد السينما عام 1952”.

وأضاف: “رغم إنه ا خريجة معهد المسرح ولقبها هو سيدة المسرح العربي ومعهد السينما أساسا تم افتتاحه بعد أربع سنوات من هذا التاريخ، إنه مع الأسف يؤكد العشوائية حتي في وضع مناهج الطلبة.. أكرر تأييدي المطلق لوضع اسم العظيمة سميحة أيوب في المنهج مع شجبي المطلق لتلك الحالة من الاستسهال والسبهللة في تدوين معلومات خاطئة للطلبة تضرب عرض الحائط بما ينبغي أن يكون عليه المنهج”.

وتابع: “لماذا لم يفكر الأستاذ واضع المنهج أن يكلف خاطره ويتصل بمدام سميحة أيوب منحها الله العمر والصحة والعافية ليتأكد من المعلومات قبل نشرها.. مع الأسف هذا دليل قاطع على افتقار واضع المنهج للأسس والمنهجية حتي العادية والمباشرة في كتابة معلومة سهل جدا التأكد من صدقها أو زيفها قاتل الله العشوائية والرعونة التي أففدتنا الكثير”.