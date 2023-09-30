نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كرم توجه رسالة لـ منتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها بموقع إنستجرام، فيديو وجهت فيه رسالة إلى المنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفنانين والمشاهير يتحملون إهانات كثيرة ويعانون من الإرهاب على السوشيال ميديا حسبما وصفت.

رسالة هيدي كرم لـ منتقدي على مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت هيدي كرم: "إحنا اتهرينا والله كمشاهير، بتكلم بصراحة بالنيابة عن مشاهير وخاصة ستات زي، اتهرينا من الشتيمة والتهزيق وقلة القيمة والإرهاب على السوشيال ميديا وإنكم بتحسسونا إننا منسواش.. واتهرينا من إننا نتشتم ونتهان ونتهزق بجد والله حقيقي ده كتير، هو مفيش من الأحمر ده مفيش شوية دم وإحساس.

هيدي كرم: اتهرينا من التهزيق على السوشيال ميديا

وأضافت هيدي كرم: اللي بيشتمونا على السوشيال ميديا وإحنا طالعين وإحنا نازلين وإحنا بنحاول نعمل محتوى لذيذ وفيديوهات لذيذة وإحنا بنحاول نعمل طاقة إيجابية لإني بذاكر السوشيال ميديا علشان أشوف إيه اللي نافع لقيت مفيش حاجة نافعة لابسين لابسين ومتهزقين ووحشين ووحشين ومشتومين.. صدقوني الناس اللي بتشتمنا لو شتمناهم نفس الشتيمة هينتحروا تاني يوم، إحنا عندنا جهاز عصبي قوي جدا لإننا مستحلمين ومنحسين ومش بنرد، ولكن صدقوني لو اللي بيشتمونا اتشتموا نفس الشتايم واتهانوا نفس الإهانة والله العظيم هتقطعوا شرايينكم من حجم الاضطهاد والإهانة والمهانة ولكن إحنا مش هنعمل كده لإننا محترمين ومؤدبين وحساسين وبنقدر مشاعر الآخرين اللي هي مش عندكم خالص.

هيدي كرم: أرجوكم بالراحة على أخواتكم الفنانين

وواصلت هيدي كرم حديثها قائلة: كده كتير شوفوا لكم لعبة تانية لإن كرامتنا مش لعبة في إيدكم وبالراحة علينا كل واحد عنده مشاكل ومآسي وناس فقدها وأزمات في شغله وأزمات عائلية واجتماعية وعاطفية وصحية وأرجو ورجاء محبة تخفوا على بعض شوية مفيش بيننا وبينكم طار ونجحنا مش معناه فشلكم وممكن كل الناس تنجح، وأرجوكم بالراحة على أخواتكم الفنانين المبعدين الطيبين الحلوين اللي بيعملوا لكم حاجات حلوة.

آخر أعمال هيدي كرم

ويذكر ان آخر أعمال هيدي كرم هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ولكنها ظهرت خلاله كضيفة شرف فقط، والفيلم من بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني والفنان ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين، وتدور أحداث الفيلم حول طرح عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، وذلك من خلال قصة المذيع خالد، ومشاكله الدائمة مع زوجته خبيرة العلاقات الزوجية ثريا، واللذان لا يتفقان في حياتهما ابدًا، مما يُشعل النيران بينهما، ولخطأ غير مقصود يُحذف أسماء جميع المتزوجين من النظام الاجتماعي، فيتولى صديق خالد عقد لجنة للصلح بين الجميع.