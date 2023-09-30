انت الان تتابع خبر بقميص شفاف خادش وخلخال.. خالد ابن راغب علامة يثير الجدل في مواقع التواصل بـ إطلالة أنثوية مخزية.اتفرج الصور!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت إطلالة خالد، ابن الفنان والنجم اللبناني الشهير راغب علامة، الأنثوية بلبلة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشر خالد، ابن راغب علامة، صورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، مما أثار حالة من الجدل الواسع.

ظهر خالد وهو يرتدي قميصًا شفافًا وخلخالًا في قدمه، ما تسبب في هجوم بعض المتابعين عليه. ومن بين التعليقات التي تم توجيهها له: "هل هذا لباس رجل؟" و"شكلك مش عادي، ليه بتقلد الغرب؟".

يعتبر خالد علامة النجل الأكبر للفنان اللبناني راغب علامة من زوجته جيهان العلي. ولديه أخ أصغر يدعى لؤي. يتمتع الشقيقان بشعبية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، هنأ النجم راغب علامة جمهوره بحلول عيد المولد النبوي الذي صادف يوم أمس، عبر حسابه على موقع إنستغرام.