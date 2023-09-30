نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال يشعل الأجواء في برنامج "معكم منى الشاذلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفنان أحمد جمال، أن يخطف الأنظار من خلال ظهوره في برنامج معكم منى الشاذلى، والتي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وقال أحمد جمال: "لى الشرف أن أكون أحد أبناء المؤسسة العسكرية، كنت جندي مجند صيدلي".



ومن جانبه، تألق أحمد بصوته المتميز بغناء باقة متنوعة من الأغاني ذكرى نصر ٦ أكتوبر.



تعرف على تفاصيل حفل قنا لـ أحمد جمال

وعلى صعيد آخر، رفع الفنان أحمد جمال روح الحماس لجمهوره من خلال مشاركته بمقطع فيديو وهو يغني "ياللي شمس الدنيا"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: "استنوني في حفل ميدان الساعة، محافظة قنا، يوم الإثنين 2 أكتوبر، ضمن احتفاليات انتصارات أكتوبر".



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور متمنين له التوفيق والنجاح الدائم.



آخر أعمال أحمد جمال

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد جمال أغنية "أنا اشتريت" والاغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان أحمد جمال، وحازت الأغنية على إعجاب الكثير من الجمهور في الوطن العربي، وتصدرت الترند فور نزولها.