تعرف على تفاصيل حفل "الأساتذة 2" بدار الأوبرا (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - أبدع المطرب الكبير مدحت صالح في حفل الأساتذة بدار الأوبرا المصرية، على مسرح النافورة؛ وهو الحفل الذي يأتي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقدم مدحت العديد من أغانيه التي تفاعل معها جمهور الأوبرا.

فقرات حفل الأساتذة بدار الأوبرا

بدأ الحفل بالغناء للموسيقار الكبير الراحل محمد عبد المطلب أغنية يا أهل المحبة، ومن ثم غنى للعندليب عبد الحليم حافظ أغنية بيني وبينك إيه وعشانك يا قمر، وغنى لمحمد فوزي يا جميل يا اللي هنا، وغنى للمطربة نجاة الصغيرة يا مرسال الهوى روح بلغه مرسالي.

مدحت صالح يدعم طفلين ويشيد بهما

وقدم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة موهبتين، وهما طفلان: مهدي ولوجين، وقدمهما على المسرح وأشاد بموهبتهما، وغنى الطفل مهدي أغنية يا صلاة الزين، فيما أبدعت لوجين في غناء يا تمر حنة.

مدحت صالح يحيي حفله بغناء "يا أهل المحبة"

وغني مدحت صالح حفله بغناء "يا أهل المحبة"، وهي من غناء محمد عبد المطلب وألحان محمود الشريف، وتغنى مدحت صالح في الأمسية بمصاحبة أوركسترا "سينى سيمفوني" بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصري يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربي.

حفل الأساتذة بدار الأوبرا

يذكر أن مدحت صالح أحيى الحفل الأول من مشروع "الأساتذة" يوم 31 يوليو الماضي، وقدم النجم مدحت صالح خلال الحفل الأوبرا أغانى للراحل محمد فوزي منها "يا جميل ياللي هنا" و"تملي في قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تألق بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ، منها "قولوا له الحقيقة" و"ياهلي ياهلي" و"فوق الشوق" و"صافيني مرة"، و"أسمر يا أسمراني"، كما غنى "حمّال الأسية" للراحلة فايزة أحمد، و"مقادير" لسراج عمر، و"شفت بعيني" لمحرم فؤاد، واختتم حفله بأغنية "مصر التى فى خاطرى".

آخر أعمال مدحت صالح

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مدحت صالح هي أغنية "حمايا العزيز" التي طرحها منذ أسبوع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقترب نسب مشاهداتها إلى 500 ألف مشاهدة.

