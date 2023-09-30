تفاصيل شخصية هنادي مهنا بفيلم "أنا وابن خالتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة هنادي مهنى في فيلم "أنا ابن خالتي"، وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية ابنة سيد رجب، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي

طاقم عمل فيلم "أنا وابن خالتي"



“أنا وابن خالتي”، بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، سارة عبدالرحمن، ميمي جمال، إنعام سالوسة، إسراء رخا، وعلي لوكا، والعمل من تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.

تصريحات هنادي مهنى مع لميس الحديدي



قالت هنادي مهنا خلال لقاءها مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”:" 99 % من الصور على إنستجرام فلتر، وكلها مش حقيقية والشكل والرشاقة حاجة مش مهمة أبدًا المهم ان البنى أدم يكون مبسوط بنفسه هو من جواه مش مهم رأى أي حد تانى وببقى راضية عن نفسى ومبسوطة لما بحس انى شكلى عاجبني".



وأشارت أنها تأثرت كثيرًا في الفترات السابقة بأراء الناس، قائلة: " فيه ناس مثلًا كانت بتقلي شكلك أحلى وانتي تخينه معنديش مشكلة ومحترمه رايهم بس مش هرجع تخينه عشانهم ما دام مبسوطة بننفسي وأنا كده.



ما هي آخر أعمال هنادي مهنى؟



شاركت الفنانة هنادي مهنى مؤخرًا في رمضان 2023 بمسلسل " كشف مستعجل " الذي شارك في بطولته كل من محمد عبد الرحمن، ومصطفي خاطر، هنادي مهنا، إيمي طلعت زكريا، إلهام وجدي، محمد لطفي، ومحمد علي رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان القدير أشرف عبد الغفور، وهو إخراج شادي الرملي وتأليف إيهاب بليبل.



أحداث كشف مستعجل

تدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في اطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.



معلومات عن هنادي مهني



هنادي هي ابنة الموسيقار هاني مهنا، ولدت بالقاهرة في 28 يوليو1997 من أمٍ فرنسية، ودرست إدارة الأعمال في إسبانيا كما درست هندسة الصوت، وورثت من والدها حب الموسيقى والأغاني، إذ قالت فى أحد لقاءاتها التليفزيونية إنّ الموسيقى كالسحر قادرة على تغيير مزاجها من الحزن والاكتئاب إلى الفرح