نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين المقبل.. سامح الصريطي وابنته ابتهال ضيفا عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي يوم الإثنين المقبل في برنامج “واحد من الناس”، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساءً الفنان سامح الصريطي وابنته الفنانة ابتهال الصريطي،ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن العديد من الأسرار والكواليس الخاصة حول مسيرته الفنية وحياته الشخصية، وعن بدايته الفنية بالغناء مع فرقة أنغام الشباب ولكنه لم يستمر في الغناء، وعن أول عمل له أمام العملاق محمود مرسي في مسلسل " رمضان والناس "، والعديد من الأعمال الدرامية والتاريخية.

ما هي محاور حلقة سامح الصريطي في برنامج “واحد من الناس”؟

كما يتحدث عن والده، ومشاركته في ثورة 1919، وتتعرض للموت مرتين، وعلاقته بوالدته، كما يتحدث عن أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها وتعرضه لهجوم من السوشيال ميديا واتهامه بأنه وضع زوجته الفنانة الراحلة نادية فهمي فى إحدى دور رعاية المسنين، كما يتحدث عن تجربته الصعبة والمرض الذي أحل به في آخر سنتين.

ابتهال الصريطي تتحدث عن دورها في “ياعزيز عيني” و“سابع جار”

وفي نفس الحلقة، تتحدث الفنانة ابتهال الصريطي عن أعمالها الفنية، وبدايتها من خلال الغناء ومشاركته في عروض ساقية الصاوي، وأول مرة تقف على خشبة المسرح فى مسرحية “ياعزيز عيني”، وعن شخصيتها بمسلسل “سابع جار”، وأكثر عمل تحبه لوالدها، كما تغني دويتو غنائي مع والدها خلال الحلقة.