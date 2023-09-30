نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 13 ديسمبر.. موعد عرض فيلم "شماريخ" لـ آسر ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفنان آسر ياسين، حاليًا عرض فيلمه الجديد "شماريخ "، حيث من المقرر عرضه يوم 13 ديسمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصويره.



البوستر الدعائي لفيلم شماريخ



وسبق، كشف النجم آسر ياسين البوستر الرسمي الدعائى لفيلمه الجديد "شماريخ"، حيث ظهر آسر مرتديًا قناعًا ضد المفرقعات والشماريخ والدخان وخلافه بالإضافة إلى مسدس، كما ظهرت أمينة خليل في ظهر آسر وهى تنظر إلى الشماريخ في السماء.



قصة فيلم شماريخ



ويجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل، "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن.

من هم طاقم عمل فيلم "شماريخ"؟



ويشاركه في العمل أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، إنتاج شركة Sea-Cinema أحمد فهمي وهاني نجيب، وإشراف عام على الإنتاج كريم الميهي.



نبذة عن آسر ياسين

ولد الفنان آسر ياسين 25 فبراير 1981، هو الأبن الأكبر لأب من سوهاج وأم من بورسعيد، درس الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرج منها في عام 2008، بدايته كانت من خلال مسرح الجامعة حيث شارك في العديد من المسرحيات، انطلاقته الفنية كانت عام 2004 عندما رشحه المخرج خيري بشارة للمشاركة في مسلسل ملح الأرض مع الفنان محمد صبحي تم اختياره ليكون سفيرا للنوايا الحسنة في المنظمة الدولية للهجرة في مصر، في أكتوبر عام 2012 تزوج من زميلة دراسته كنزي العبد الله رزق منها بولدين «طاهر» و«أمين» في يونيو عام 2020 رزق بابنه الثالث «زين»



ما هي آخر أعمال آسر ياسين؟



والجدير بالذكر أن آخر أعمال آسر ياسين بمسلسل "الكتيبة 101 "في رمضان الماضي، وجسد شخصية شهيد الواجب الرائد خالد محمد دبور، مواليد 12 أغسطس 1985 في المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى، التحق بالكلية الحربية عام 2003 وتخرج فيها عام 2006 الدفعة 99 حربية، وكان السادس على الدفعة، حاصل على فرقة الصاعقة والمظلات، وكان بسلاح المشاة، خدم قبل استشهاده بمنطقة الشيخ زويد في شمال سيناء، حيث كان قائدا لمجموعة كمائن بكرم القواديس، والذي استشهد في تفجير بمنطقة كرم القواديس بشمال سيناء دفاعًا عن وطنه.